Nächste Pleite: Gevelsberg II bleibt am Tabellenende

Gevelsberg Der Handball-Landesligist verliert gegen Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Personelle Besetzung ist einfach zu dünn.

Einmal mehr stemmte sich der personell gebeutelte Handball-Landesligist HSG Gevelsberg-Silschede II vergebens gegen eine weitere Niederlage. Gegen die HSG Hohenlimburg unterlag das Team von Trainer Marco Luciano mit 24:30 (11:14) und bleibt damit am Tabellenende. „Die Einstellung war absolut da. Uns haben die Alternativen, das nötige Quäntchen Glück und in manchen Situationen die Cleverness gefehlt, um hier etwas mitzunehmen“, lautete sein Fazit nach dem Abpfiff.

Abgesehen von den drei Kreisläufern musste nahezu das gesamte Team durchspielen, trotzdem blieb die HSG in Durchgang eins in den ersten 20 Minuten auf Kurs. Bis zum 9:9 (20.) durch Christian Pottkämper wechselte die Führung mehrfach, ehe die Hohenlimburger sich mit vier Toren absetzten. Die Gevelsberger zeigten eine gute Reaktion, legten in der Deckung zu und erzielten in Person von Dominic Peters kurz nach dem Start in Halbzeit zwei das 13:15 (32.).

Gevelsberg verwirft zu viele Gegenstöße

Es folgte die schwächste Phase der Gastgeber, die im Abschluss zu fahrlässig agierten, in den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs vier komplett freie Gegenstöße verwarfen und sich damit einen Rückstand von sieben Treffern einhandelten. „Da haben wir zu viele Fehler gemacht, die wir uns in unserer aktuellen Situation nicht erlauben dürfen“, blickte Luciano auf den Knackpunkt im Spiel.

Die kämpferische Leistung bis zum Abpfiff ist den Gevelsbergern dagegen hoch anzurechnen. Als sie für einen Sieg schon längst nicht mehr in Frage kamen, hielten sie defensiv weiter dagegen und stemmten sich mit letzten Kräften gegen die unvermeidliche Niederlage. Der Rückstand zum rettenden Ufer nach dem erneuten Rückschlag wird für Luciano und seine Mannschaft immer größer. „Mit der Personallage war heute nicht viel mehr drin. Die Mannschaft hat gekämpft, trotzdem ist das ein hartes Ergebnis für uns.“

HSG II: V. Schubert, Maiwald – Cramer 7, Pottkämper 7/3, Peters, Kling, Kositza je 3, Müller 1, Röse, Eichhorn, Viehweg, Kimmel

