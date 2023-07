Nächster Höhepunkt: Gevelsberger wird für Reus eingewechselt

Oberhausen/Gevelsberg. Im Testspiel gegen RW Oberhausen kommt Kjell Wätjen für keinen geringeren als BVB-Legende ins Spiel – und ist sogar beim Siegtreffer involviert.

Für den Gevelsberger Nachwuchsfußballer Kjell Wätjen geht es weiter in Richtung Profifußball. Der 17-Jährige wurde beim Testspiel von Borussia Dortmund beim Regionalligisten RW Oberhausen eingewechselt und sammelte erste Minuten im Team von Trainer Edin Terzic. Wenige Wochen nach dem EM-Triumph mit der U17 des Deutschen Fußballbundes (DFB) ist der Einsatz der nächste große Höhepunkt in der noch jungen Laufbahn des aufstrebenden Talents.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Insgesamt 13 Minuten stand Kjell Wätjen im Stadion Niederrhein in Oberhausen auf dem Platz, nach dem er in der 77. Spielminute beim Spielstand von 2:2 für den ehemaligen Kapitän Marco Reus eingewechselt wurde. Wätjen war dann auch in der Entstehung des Siegtreffers der Dortmunder durch Samuel Bamba (90.) involviert, als er einen Ball aus dem zentralen Mittelfeld auf die linke Außenbahn verlagerte. Zu diesem Zeitpunkt des Tests bei dem Regionalligisten standen neben Wätjen nur noch Spieler aus der Jugend oder der Drittliga-U23 der Dortmunder auf dem Spielfeld.

Passend dazu: Wächst beim BVB der nächste Fußballprofi aus Gevelsberg heran?

Wätjen als 17-Jähriger schon in der U19 gefragt

Für den jungen Gevelsberger, der beim FSV Gevelsberg das Fußballspielen lernte ehe er 2015 im Alter von neun Jahren nach Dortmund wechselte, ist die Berufung in den Testspiel-Kader des BVB der nächste Schritt in Richtung des Profi-Teams. Der 17-Jährige ist gerade erst der U17 der Dortmunder entwachsen, stand aber bereits in der vergangenen Saison auch bei den wichtigen Spielen der U19 auf dem Feld – so wie auch im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Mainz. Im Anschluss an diese Saison gehörte Wätjen auch zum Aufgebot der deutschen U17-Nationalmannschaft, die sich in Ungarn den EM-Titel sichern konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm