Neue Führung für Ennepetaler Reiterverein

Ennepetal. Der Ennepetaler RV hat einen neuen Vorstand gewählt. Junge Gesichter bringen frischen Wind.

Der Ennepetaler Reitverein hat einen Führungswechsel vollzogen. Die bisherige Geschäftsführerin löste May Woeste als Erste Vorsitzende ab. Im Zuge der Jahreshauptversammlung, die unter strenger Einhaltung der Corona-Richtlinien stattfand, trug May Woeste zunächst einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr vor. Sie nahm Bezug auf die sportlichen Erfolge der aktiven Reiterinnen und Reiter sowie auf die trotz schwieriger Corona-Situation durchgeführten baulichen Aktivitäten, die unter Leitung des bisherigen Vorstandes und mit engagierter Unterstützung zahlreicher Mitglieder realisiert wurden.

Sportliche Erfolge und Umgestaltung

Sportlicher Jahreshöhepunkt für den Verein war der Sieg bei den Mannschaftskreismeisterschaften Ennepe-Ruhr-Hagen, den man durch eine hervorragende Teamleistung der teilnehmenden Reiterinnen und Reiter habe sichern können, so May Woeset. Doch auch das auf der Vereinsanlage ausgetragene, alljährliche Turnier habe sich wieder einmal als Highlight des Vereinslebens erwiesen. Trotz der angespannten Corona-Situation, durch die der Verein finanzielle Einbußen hinnehmen musste, konnte eine Vergrößerung des Außenplatzes umgesetzt werden. Die Fertigstellung gelang vor dem Turnier im Oktober, so dass auch die auswärtigen Gäste von dieser Umgestaltung der Anlage profitieren konnten. Abgesehen von einer Vielzahl kleiner Renovierungen wurden die Toilettenanlagen saniert sowie der neue Holzboden auf der Zuschauer-Außenterrasse erneuert.

Die Neuwahlen

Bevor die Neuwahlen durchgeführt wurden, galt der besondere Dank den Schlüsselfiguren im Vorstand – wie May Woeste, die das Amt der ersten Vorsitzenden sechs Jahre lang bekleidete. Auch Andrea Blume, die zuletzt den Posten der zweiten Vorsitzenden inne hatte, wurde für ihre fast 40-jährige Vorstandsarbeit honoriert. Beide hatten vorab erklärt, nicht mehr für den Vorstand kandidieren zu wollen. Ähnlich verhielt es sich mit Buchhalterin Katharina Kranz-Diel, die in den vergangenen sechs Jahren sorgfältige Arbeit geleistet hatte.

Lukas Blume löst seine Mutter ab

Die bisherige Geschäftsführerin Simone Niepmann hatte sich bereit erklärt, wieder im geschäftsführenden Vorstand mitzuarbeiten. Und so wurde sie von den Mitgliedern zur neuen Ersten Vorsitzenden gewählt. Lukas Blume löst seine Mutter ab und übernimmt künftig die Aufgaben des Zweiten Vorsitzenden. Ebenso in den Vorstand gewählt wurden Mourin Mertes als Geschäftsführerin, Marlina Lohmann als erste und Sarah Handschumacher als zweite Kassiererin. Alle Wahlen erfolgten dabei einstimmig. Im erweiterten Vorstand wird der Technische Wart künftig mit Nils Herberg und der Platzwart mit Jan Jordan besetzt. Anika Wobbe und Holger Scheithauer nehmen die Aufgaben als Sportwartin und Sportwart wahr und Julia Sander und Lena Fischer sorgen als Jugendwartinnen für die Jugendarbeit und deren sportliche Förderung.

