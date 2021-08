Neuer Modus: Fünf Vereine steigen ab

Ennepetal/Sprockhövel. Am 29. August startet die Fußball-Oberliga in die neue Saison – mit neuem Modus. Zwei Teams stiegen auf, fünf ab.

Die Hoffnung, dass diesmal endlich die Saison in der Fußball-Oberliga zu Ende gespielt wird, ist groß. Nach den beiden abgebrochenen Spielzeiten ist die Sehnsucht nach einer vollständigen Spielzeit groß. Allerdings wird diesmal vieles anders, weil die Staffel mit 21 Mannschaft so groß ist. Den neuen Modus hat der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) um Präsident Manfred Schnieders im vergangenen Juni nach Abstimmung der Vereine mit dem Verband beschlossen. Klar ist, dass es zwei Aufsteiger zur Regionalliga geben wird. Mindestens fünf Mannschaften werden in die Verbandsliga absteigen müssen.

Punkte werden mitgenommen

Meister und Aufsteiger werden in separater Runde ausgespielt. Zunächst sind alle 21 Mannschaften am Start, sie spielen eine einfache Hinrunde. Diese endet am 27. März – dann spielt der TuS Ennepetal im bei Westfalia Herne und die TSG Sprockhövel beim TuS Erndtebrück. Weiter geht es am 3. April mit der Meister- beziehungsweise Abstiegsrunde.

Um den Titel spielen zehn Mannschaften, gegen den Abstieg elf. Die Punkte aus den bis dahin ausgetragenen Ligaspielen werden komplett mitgenommen. Die ersten beiden der Aufstiegsrunde steigen am Ende in die Regionalliga auf. Mindestens fünf Mannschaften aus der Abstiegsrunde müssen in die Verbandsliga.

Die Möglichkeit, die Oberliga etwa in eine Nord- und Südstaffel zu teilen, kam zwar für ein paar Vereine durchaus in Frage, aber nicht für den Verband.

