Neues Konzept für Kinderfußball: „Einführung nicht vor 2022“

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will den Kinderfußball von den Bambini bis zur E-Jugend grundlegend umkrempeln. Kleinere Teams, kleinere Felder, mehr Wechsel – das sind einige der angedachten Maßnahmen. Im Fußballkreis 13 Hagen/Ennepe-Ruhr gab es bereits Pläne, erste Tests der neuen Spielformen vorzunehmen, doch Corona sorgte für eine Verschiebung. Das erklärt Michael van Osten, der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses.

Michael van Osten, wie war Ihre Reaktion auf die Reformpläne des DFB?

Ich gebe zu: Als ich zuerst davon gehört habe, war ich schier entsetzt. Wenn man sich aber näher damit beschäftigt und sich mit den Leuten unterhält, die jeden Tag auf dem Platz stehen, dann ergibt es Sinn. Kleinere Teamgrößen bei Kindern können funktionieren. So sind alle Spieler häufiger am Ball, auch die weniger Begabten werden gefördert. Das finde ich eine gute Geschichte. Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir auch schon das eine oder andere Testturnier durchgeführt, um zu schauen, wie das in der Praxis läuft. Es ist nun geplant, das im Frühjahr nächsten Jahres nachzuholen – falls es dann möglich sein wird.

Welche Probleme sehen Sie bei der Umsetzung?

Ich sehe vor allem bei den Platz- und Torgrößen Probleme. Da kommen Kosten auf die Vereine zu. Es bleibt abzuwarten, wie das bewerkstelligt werden kann. Man kann die Vereine nicht mit den Kosten alleine lassen. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen arbeitet bereits an Konzepten, um das stemmen zu können. Auch der Aufwand erhöht sich. Die Vereine haben wieder mehr Mannschaften, brauchen also mehr Ehrenamtliche, die die Mannschaften betreuen.

Sehen Sie für die Torwartposition eher Vor- oder Nachteile, wenn es bei den Jüngsten keinen klassischen Torwart mehr gibt?

Da sehe ich keinen Nachteil, denn in den unteren Altersbereichen wollen die Kinder vor allem vor den Ball treten und Erfolge haben. Es ist sinnvoll, erst in der D-Jugend mit der Torhüter-Ausbildung anzufangen.

Muss es diese Reform aus Ihrer Sicht jetzt geben, damit der deutsche Fußball nicht den Anschluss verliert?

Ach, wissen Sie: Vor sechs Jahren, als Deutschland in Brasilien Weltmeister geworden ist, dachten alle, wir machen alles richtig. 2018, nach dem Aus in der Vorrunde in Russland, sagten alle, wir machen alles falsch. Es ist immer wichtig, neue Ideen zu entwickeln und zu schauen, dass man weiterkommt. Wir haben sicher genug talentierte Trainer, die den Kindern etwas beibringen. Es entstehen alle paar Jahre neue Ideen. Grundsätzlich bin ich ein skeptischer Typ, aber ich höre mir neue Ideen immer an, mache mir ein Bild und lasse mich auch überzeugen.

Bis wann können die Ideen umgesetzt werden?

Der DFB ist immer relativ fix und sagt: Wir machen das jetzt. Das ärgert mich manchmal etwas, von oben einen Zeitplan aufs Auge gedrückt zu bekommen. Aber von dieser Eile ist man etwas abgekommen. Der DFB will, dass wir es bald versuchen, aber die Vereine sind frei darin. Wir planen, im April oder Mai 2021 mit ersten Testturnieren, das wird sicher das ganze Jahr 2021 dauern. Vor 2022 wird diese Konzept sicher nicht flächendeckend eingeführt.