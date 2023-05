In der neuen Saison wird die RE Schwelm zwar kein Frauen-Team mehr an den Start bringen, dafür rekrutiert sich aus der A-Jugend eine neue dritte Mannschaft.

Das Team bestehend aus 17- bis 20-Jährigen wird in der 1. Kreisklasse an den Start gehen. Die erste Mannschaft spielt dann in der Landes-, die Reserve in der Kreisliga.

