Oberliga-Geflüster: Aktuelles zur Auf- und Abstiegsrunde

Rheine. Es wird im spannend im Kampf um den Aufstieg und den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga. Immer auf dem neusten Stand: Das Oberliga-Geflüster.

In der Fußball-Oberliga Westfalen gehen Auf- und Abstiegsrunde in die finale Phase. In der Abstiegsrunde haben inzwischen vier Teams den Klassenerhalt gesichert. Nachdem die SpVgg Vreden das schon vor einer Woche geschafft hatte, folgte neben dem TuS Ennepetal und der TSG Sprockhövel auch die SG Finnentrop/Bamenohl, die beim TuS Haltern mit 2:0 gewann.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

In der Aufstiegsrunde stolperte der 1. FC Kaan-Marienborn und spielte nur 2:2 gegen Eintracht Rheine. Das Spiel fing mit Verspätung an, weil der Mannschaftsbus der Gäste auf der Anreise wegen eines Motorbrandes liegenblieb. Niemand wurde verletzt und Rheine setzte die Anfahrt mit einem Ersatzbus fort.

Durch das Remis von Kaan-Marienborn schob sich Westfalia Rhynern mit dem eigenen 5:1-Erfolg gegen den TuS Erndtebrück wieder auf Platz eins vor. Die SG Wattenscheid 09 (2:0 gegen Siegen) und Paderborn II (8:0 gegen den ASC 09) bleiben ebenfalls oben dran und träumen weiter vom Aufstieg.

RW Essen wird zum Vorbild für Wattenscheid

Einige Wattenscheider Spieler holten sich vor ihrer Partie Motivation für den Aufstiegskampf in der Nachbarstadt Essen, wo RWE nach vielen Jahren den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat. SGW-Trainer Christian Britscho erklärte gegenüber Radio Bochum: „Klar, pusht das, wenn man das mitbekommt. Einige meiner Jungs waren auch am Samstag an der Hafenstraße und haben sich das angesehen. Das sind natürlich nochmal Motivationsschübe, die sie mitnehmen und auf uns übertragen.“

Der FC Gütersloh, der nach einem 1:1 gegen den SV Schermbeck so gut wie raus aus dem Aufstiegskampf ist, hat einen neuen Mittelstürmer verpflichtet: Vincent Ocansey wechselt von der Hammer SpVg zum FCG. Der 21-Jährige hat in der laufenden Saison elf Tore für Hamm erzielt. „Mit seinen 1,93 Meter bringt er natürlich eine ordentliche Wucht mit und ist mit 21 Jahren noch sehr entwicklungsfähig“, sagte Gütersloh-Trainer Julian Hesse.

Lesen Sie auch: Geschafft! Ennepetal geht in seine zehnte Oberliga-Saison

Die SG Finnentrop/Bamenohl freut sich neben dem Klassenerhalt über den nächsten Neuzugang: Nach Offensivmann Danielle Maurice Werlein (21) vom ASC 09 Dortmund stößt auch Angreifer Ismail Alushi (19) aus der U19 der Sportfreunde Siegen zum Team. Die SG freut sich über einen „jungen und entwicklungsfähigen Spieler.“

Arjan Kraushaar verlässt die SpVgg Vreden. Der Youngster, der erst im Sommer den Sprung aus der U19 ins Oberliga-Team geschafft hatte, schließt sich dem Bezirksligisten Vorwärts Epe an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm