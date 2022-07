Oberliga-Geflüster: Ennepetals Konkurrenten rüsten auf

EN-Südkreis. Bövinghausen bekommt Verstärkung aus der Regionalliga, Eintracht Rheine holt ein Talent aus dem Nachwuchs des VfL Bochum. Das Oberliga-Geflüster.

Drei Wochen vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Oberliga Westfalen darf sich Aufsteiger TuS Bövinghausen über einen Zugang aus der Regionalliga freuen. Ibrahim Das kommt von Rot-Weiss Ahlen nach Dortmund und wird Mannschaftskollege von Weltmeister Kevin Großkreutz. Der Flügelflitzer ist 20 Jahre jung und bekommt von seinem neuen Trainer Sebastian Tyrala ein enormes Potenzial bescheinigt. „Ibrahim ist extrem schnell und stark im Eins-gegen-eins. Ich sehe ihn bei uns im linken, offensiven Mittelfeld. Er bringt noch einmal neue Qualität ins Team“, erklärt der Trainer.

Eintracht Rheine begrüßt noch zwei neue Spieler, damit soll der Kader nun komplett sein: Robin Schultealbert wurde in den vergangenen Jahren im Nachwuchs des Bundesligisten VfL Bochum ausgebildet. Der 19-Jährige ist der Sohn der ehemaligen Nationalspielerin Manuela Schultealbert, die auch für Rheine gespielt hat. Er fühlt sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten. Für das Tor wurde Ramon Büsken (19) verpflichtet. Er kommt vom FK Pirmasens.

Der neueste Zugang des SV Schermbeck bringt viel Erfahrung mit: Tobias Hötte, der vom Absteiger TuS Haltern kommt, spielte in der Vergangenheit unter anderem bei Westfalia Herne, dem TSV Marl-Hüls, Rot-Weiß Oberhausen und in der Jugend für den FC Schalke 04. Der 29-Jährige verstärkt die Abwehr des SVS.

Saha schwärmt von Schalke-Test

Ein tolles Erlebnis in der Vorbereitung war für die Schermbecker der Geheimtest gegen Schalke 04 am vergangenen Wochenende, den die Königsblauen mit 6:0 für sich entschieden. SVS-Trainer Sleiman Saha schwärmte im Gespräch mit dem Magazin „RevierSport“ nachher: „Es hat einen Riesenspaß gemacht. Wir haben am Ende noch einmal durchgewechselt, damit alle dieses Erlebnis haben. Es war eine tolle Erfahrung für uns und dafür sind wir dem FC Schalke auch dankbar, dass wir so spontan auf dem Schalker Gelände spielen durften und so gut behandelt wurden.“

Der 1. FC Gievenbeck hat in den vergangenen Jahren stets ein Vorbereitungsturnier ausgerichtet, sich nun allerdings dazu entschlossen, diese Tradition nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nicht wieder aufzunehmen. „Es wird leider immer schwerer, Mannschaften zu finden. Die Kosten sind zudem hoch“, erklärte der Sportliche Leiter Carsten Becker die Entscheidung gegenüber der „Münsterschen Zeitung“.

