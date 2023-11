Oberliga-Geflüster: Personalrochaden auf vielen Ebenen

Dortmund. Es wird einfach nicht langweilig in der Fußball-Oberliga. Auf Funktionärs- und Trainerebene hat sich in der vergangenen Woche einiges getan.

Bei der SG Wattenscheid geht es weiter drunter und drüber: In der vergangenen Woche hat Christian Pozo y Tamayo seine Ämter niedergelegt. Der 42-Jährige war beim Fußball-Oberligisten als Vorstand für Sport, Medien und Kommunikation tätig. „In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, braucht die Mannschaft unbedingt diesen Neuanfang“, erklärte Pozo y Tamayo. Zudem wurde auch Co-Trainer Timo Janczak beurlaubt. „Im Endeffekt ist das wohl auch die beste Lösung für beide Seiten. Zwischen Engin und mir hat es einfach nicht gepasst“, sagte Janczak gegenüber RevierSport.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Einen neuen Impuls brachten diese Personalentscheidungen allerdings nicht. Wattenscheid verlor am Sonntag mit 0:2 beim SV Westfalia Rhynern und liegt weiterhin mit nur vier Zählern auf dem letzten Tabellenplatz in der Oberliga. Für Rhynern, das in der Vorwoche Trainer Michael Kaminski beurlaubt hatte, war es der erste Sieg seit Ende September.

Überraschung bei Türkspor, neuer Trainer in Rheine

Auch Türkspor Dortmund verkündete eine große Personalie: Der Sportliche Leiter Emre Konya legte sein Amt überraschend nieder. Mitten in der Saison muss der Aufsteiger sich daher einen Nachfolger für diese wichtige Position suchen.

Eintracht Rheine hat einen neuen Trainer gefunden: Christian Hebbeler hat das Amt übernommen, nachdem Rainer Sobiech vor drei Wochen freigestellt worden war. Der 37-Jährige hatte in der Vergangenheit unter anderem den TuS Hiltrup in der Westfalenliga betreut und als Sportlicher Leiter beim TuS Bersenbrück in der Oberliga Nord gewirkt. Sein Debüt misslang am Sonntag, es gab eine 0:2-Heimniederlage gegen den ASC 09 Dortmund.

Bei den Sportfreunden Siegen gab es einen Abgang im Trainerteam: Co-Trainer Marcel Becker hat den Verein verlassen. Einen Nachfolger wird es nicht geben, denn Trainer Thorsten Nehrbauer hatte mit Sergen Yesilcay bereits einen weiteren Co-Trainer mitgebracht.

Vreden verlängert mit Leistungsträgern

Die SpVgg Vreden hat die Verträge mit zwei Leistungsträgern verlängert. Kapitän Maximilian Hinkelmann unterschrieb für ein weiteres Jahr. Zudem gab Abwehrspieler Kilian Heisterkamp seine Zusage für zwei weitere Spielzeiten.

Der SV Schermbeck muss bis zum Ende der Hinrunde auf Sebastian Wickl verzichten. Der Torwart hat sich im Auswärtsspiel bei der Spvgg. Erkenschwick einen Milzriss zugezogen und musste operiert werden.

Wohin führt der Weg von Phillip Hennes? Das Urgestein der SG Finnentrop/Bamenohl hat verkündet, den Verein im kommenden Sommer verlassen zu wollen. Der 32-Jährige wünscht sich mehr Zeit für die Familie und will daher künftig als Spielertrainer im unterklassigen Bereich weitermachen. In den kommenden Wochen soll sich entscheiden, wie es für ihn weitergeht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm