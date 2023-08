Oberliga: Nicht alle Teams haben ihre Kader jetzt zusammen

Rheine. Die Saison läuft, was manche Vereine bereits zum Nachjustieren am Kader veranlasst. Alles was in der Fußball-Oberliga wichtig ist auf einen Blick

Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Oberliga Westfalen gibt es nur einen Verein, der zwei Siege einfahren konnte und das ist – durchaus überraschend – der 1. FC Gievenbeck. Nach dem 3:0 bei der Spvgg. Erkenschwick gewannen die Münsteraner auch gegen die Sportfreunde Siegen mit 3:1 und führen damit vorerst die Tabelle an.

Große Ernüchterung herrscht derweil bei der SG Wattenscheid 09 und dem SV Westfalia Rhynern. Denn der Regionalliga-Absteiger und der Verein aus Hamm, der im Vorjahr zeitweise um den Aufstieg mitspielte, stehen nach zwei Spieltagen ohne Punkte da. Wattenscheid verlor am Sonntag 0:1 bei der SpVgg Vreden, Rhynern unterlag zu Hause dem SV Schermbeck mit 2:3.

Lotte legt personell noch einmal nach

Immerhin vier Punkte weisen die ambitionierten Sportfreunde Lotte auf, die sich zudem noch einmal personell verstärkt haben. Mittelfeldspieler Philip Fontein (29) stand zuletzt in der Regionalliga bei der VSG Altglienicke unter Vertrag, spielte aber auch schon für den FC Schalke 04 II und Eintracht Rheine in der Oberliga Westfalen.

Lottes Trainer Fabian Lübbers kennt den neuen Mann aus gemeinsamen Zeiten in Gelsenkirchen. „Er ist mit der Oberliga Westfalen durch seine langjährige Station in Rheine sehr gut vertraut, kann uns mit seiner Qualität definitiv bereichern und jungen Spielern unter die Arme greifen“, betonte der Coach in einer Vereinsmitteilung.

Auch der TuS Bövinghausen hat noch ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Außenverteidiger Daniel Francis spielte in der Vorsaison noch beim KFC Uerdingen. Christian Knappmann charakterisierte den 21-Jährigen gegenüber „RevierSport“ als „extrem schnellen Außenverteidiger, der eine super Mentalität mitbringt.“ Francis ist schon der 20. Zugang dieser Transferperiode und kam bereits am Sonntag beim 4:2-Sieg beim TuS Ennepetal zum Einsatz, aber Knappmann betonte, dass noch immer ein Stürmer gesucht werde.

Stürmer mit Drittliga-Erfahrung für Rheine

Verstärkung für die Offensive vermeldete auch Eintracht Rheine. Aus der Reserve des SV Meppen wurde Junior Razack Koné verpflichtet. Der Angreifer stieg zuletzt zwei Spielzeiten in Folge mit dem SVM II auf, von der Bezirksliga bis in die Oberliga. In dieser Zeit schoss er 31 Tore und durfte auch drei Partien für die erste Mannschaft in der 3. Liga absolvieren.

Beim ASC 09 Dortmund hat sich David Vaitkevicius leider schwerer verletzt. Der 23-jährige Offensivspieler zog sich im Training eine Blessur zu, bei der es sich nach Vereinsangaben wahrscheinlich um einen mehrfachen Bänderriss im Knöchel handelt. Die genaue Diagnose stand noch aus, doch die Aplerbecker müssen wohl länger auf ihre Nummer neun verzichten.

