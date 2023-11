Oberliga: Vereine treffen zukunftswichtige Entscheidungen

Kamil Bednarski kennt sich im höherklassigen Fußball bestens aus: Hier spielt er in der Regionalliga für den SC Wiedenbrück.

Ennepetal Personalentscheidungen bringen frischen Wind: Klubs präsentieren neue Trainer und Vorstandsmitglieder. Einer kommt vom BVB

In der Fußball-Oberliga Westfalen hat es in den letzten Tagen mehrere wichtige Personalentscheidungen gegeben. So hat etwa Westfalia Rhynern einen neuen Trainer vorgestellt. Kamil Bednarski wird Nachfolger von Michael Kaminski. „Es gab eine Reihe von interessanten Kandidaten, aber Kamil hat uns direkt überzeugt und daher sind wir sehr froh über seine Zusage“, sagte der Sportliche Leister Andreas Kersting über den 38-Jährigen.

Bednarski hat als Spieler 175 Regionalliga-Partien unter anderem für Rot-Weiss Essen, den SC Wiedenbrück und den Wuppertaler SV absolviert, zuletzt arbeitete er für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund als Co-Trainer, Gegneranalyst und Scout. Zum Debüt als Rhynern-Trainer gab es am Sonntag ein 1:1 bei der Spvgg. Erkenschwick.

Wattenscheid holt Fahnenstich zurück

Die SG Wattenscheid 09 hat Dr. Hartmut Fahnenstich als neuen Sportvorstand präsentiert, nachdem Christian Pozo y Tamayo zurückgetreten war. Der Mediziner hatte dieses Amt bereits von 2015 bis 2017 innegehabt und kehrte nun an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Der Aufsichtsratsvorsitzende Mano Oliveri erklärte die Entscheidung für Fahnenstich so: „Seine Erfahrung und sein Netzwerk werden dem Verein weiterhelfen. Er passte einfach gut in unser Anforderungsprofil als ehrenamtlicher Vorstand und hat bereits bei seiner letztmaligen Tätigkeit bei der SG 09 sehr gute Arbeit geleistet.“

Der ASC 09 Dortmund hat die Verträge von Spielertrainer Marco Stiepermann sowie seiner Co-Trainer Marcel Stiepermann und Justin Martin um ein Jahr verlängert. „Wir haben mit Marco einen absoluten Volltreffer gelandet und sind sehr froh, dass wir uns zu diesem frühen Zeitpunkt bereits auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten, weil das auch positive Effekte auf unsere Kaderplanung haben wird“, freute sich der Sportliche Leister Samir Habibovic.

Konya begründet seinen Rücktritt

Unter Stiepermann holte der ASC 09 bereits 34 Punkte und steht damit auf Platz zwei hinter dem punktgleichen Spitzenreiter Sportfreunde Lotte. Am Sonntag gewann Aplerbeck im Dortmunder Derby gegen Türkspor mit 2:1. Besonders beeindruckend: Die Stiepermann-Elf hat in den ersten 14 Partien nur acht Gegentore kassiert.

Das Anforderungsprofil als Sportlicher Leiter bei Türkspor Dortmund ist als Einzelperson nicht zu bewerkstelligen. Es sind zu viele Aufgaben für mich und ich kann dem nicht gerecht werden. Emre Konya, ehemaliger Sportlicher Leiter von Türkspor Dortmund, über seinen Rücktritt

Nachdem Emre Konya sein Amt als Sportlicher Leiter von Türkspor Dortmund niedergelegt hatte, begründete er seine Entscheidung gegenüber „RevierSport“ mit dem hohen Arbeitsaufwand: „Das Anforderungsprofil als Sportlicher Leiter bei Türkspor Dortmund ist als Einzelperson nicht zu bewerkstelligen. Es sind zu viele Aufgaben für mich und ich kann dem nicht gerecht werden.“ Seine Entscheidung habe aber ausdrücklich nichts mit dem Trainer Sebastian Tyrala oder der Mannschaft zu tun gehabt.

