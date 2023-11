Oberligisten zu stark für Gevelsbergs Handballerinnen

Gevelsberg Im Finalturnier um den Westfalenpokal in eigener Halle unterliegt die HSG erwartungsgemäß zwei Mal deutlich.

Eine „tolle Erfahrung“ sei die Endrunde um den Westfalenpokal für die Landesliga-Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede gewesen, auch wenn es für Trainer Thorsten Stephan und sein Team erwartungsgemäß nicht viel zu bestellen gab gegen die beiden Oberligisten TG Hörste und Teutonia Riemke. Die HSG verlor ihre beiden Spiele klar, den Pokal sicherte sich die TG Hörste.

„Zwei Ligen Unterschied sind eben zwei Ligen Unterschied“, stellte Stephan nach dem Turnier in eigener Halle fest. Mit 11:20 gegen Hörste und 15:27 gegen Riemke unterlag die HSG, konnte dabei aber phasenweise gute Sequenzen zeigen und sich so weiter einspielen. Vor allem aber die Vielzahl an technischen Fehlern wurden von den Gegnerinnen konsequent mit einfachen Toren nach Gegenstößen bestraft, während sich die technisch starken Oberligisten selbst kaum solche technischen Unzulänglichkeiten leisteten. Trotzdem zog Stephan ein zufriedenes Fazit. „Alle Spielerinnen konnten sich zeigen, manche Dinge haben auch gut geklappt“, so der Gevelsberger Trainer.

Das dritte und damit entscheidende Spiel zwischen den beiden Oberligisten gleich zum Auftakt des Turniers gewann die TG Hörste mit 21:16, die Gäste aus Ostwestfalen sicherten sich damit den Titel. Für die HSG geht es in der kommenden Woche bei der SG Ruhrtal weiter.

