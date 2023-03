Obersprockhövel II geht unter: „Wir haben kollektiv versagt“

Sprockhövel. Obersprockhövel verliert in der Bezirksliga deutlich. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Trainer Markus Möller extrem unzufrieden.

Das war nicht der Sonntag des SC Obersprockhövel II. Gegen den in der Tabelle um einen Punkt schlechter stehenden FC Hellas/Makedonikos Hagen kassierte der Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga eine 1:5 (0:2)-Heimniederlage. Damit ist die Mannschaft vom Schlagbaum der Abstiegszone wieder gefährlich nahegekommen. Ganze drei Punkte beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz jetzt noch. Den belegt der ASSV Letmathe nach seinem 3:1-Sieg gegen die SG Hemer.

Trainer Markus Möller erkannte die Niederlage an, fand aber doch, dass sie um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen war. Er beklagte eine über 90 Minuten schlechte Mannschaftsleistung. „Damit war heute nicht mehr drin, Hellas war zwar nicht gut, aber wir haben kollektiv versagt.“ Dabei hatten seine Spieler bei einigen Gegentreffer auch noch unfreiwillig Hilfestellung geleistet und sich, so der Coach, „die Gegentore quasi selbst reingehauen.“

Gkousdas macht, was er will

Immerhin waren die Hagener mit der Empfehlung eines 1:1-Unentschiedens gegen das Spitzenteam der SF Hüingsen nach Obersprockhövel gekommen. Justin Schneider schoss die Gäste bereits sehr früh in der Begegnung in Führung. Mit drei Treffern, darunter einem Elfmeter, war Alexandro Gkousdas bester Schütze der Hagener. Georgios Ntontos hatte zwischenzeitlich für das 3:0 gesorgt. Für den SCO II traf Janik Denzel zum 1:4 in der 70. Minute.

