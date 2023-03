Ohne Defensive! EN Baskets verlieren beim Dreier-Festival

Bad Honnef/Schwelm. Playoffs? Das wird schwierig für die ProB-Basketballer der EN Baskets Schwelm. Gegen Rhöndorf helfen da auch viele erfolgreiche Dreier nichts.

Hätte man den EN Baskets Schwelm vor ihrem Spiel gesagt, dass sie über 100 Punkte und mehr als die Hälfte ihrer Dreierwürfe erzielen würden, wären sie mit großer Zuversicht ihre Auswärtsreise angetreten. Wo den Schwelmer Basketballern jedoch offensiv in Rhöndorf alles gelang, enttäuschten sie am Ende defensiv und mussten sich mit 109:101 (51:51) gegen die Dragons geschlagen geben.

Das Dreierfest in Bad Honnef begann gleich im ersten Viertel. Vor allem die EN Baskets überzeugten mit ihrer Treffsicherheit außerhalb der Zone: fünf von sechs Dreier und eine Quote von 83 Prozent standen nach zehn Minuten zubuche. Die Schwelmer versuchten sich zwischenzeitlich abzusetzen, doch Rhöndorfs Devon Goodman, der mit 26 Punkten zum besten Schützen der Partie avancierte, bereitete der Abwehr immer wieder Probleme. Die Schwelmer Verteidigung bekam den Amerikaner nicht in den Griff. Nach dem ersten Viertel führten die Baskets jedoch knapp mit 25:24.

Hornscheidt hält die EN Baskets im Spiel

Im zweiten Viertel ging es weiter eng zu. Aufseiten der Schwelmer war Till Hornscheidt der beste Spieler auf dem Platz. Mehrere Drei-Punkte-Spiele und insgesamt 20 Punkte ließen ihn am Samstagabend auffallen. „Till hat uns natürlich offensiv sehr geholfen. Aber die Offensive war heute nicht das Problem“, betonte Falk Möller nach dem Spiel. Denn wo die Schwelmer auf der einen Seite nahezu jeden Wurf versenkten, ließen sie in der Defensive zu viel zu. So ging es auch mit einem 51:51-Gleichstand in die Pause, an Spannung war die Partie kaum zu überbieten.

Die Dragons überzeugten innerhalb der Zone mit einer 83 Prozent-Quote. Die Baskets schafften es nicht, die Räume zu schließen, verteidigten nicht clever und ließen sich immer wieder zu Fouls verleiten. So war Coach Möller gezwungen, in entscheidenden Momenten Spieler herunter zu nehmen. Diese Situationen kompensierte der Rest des Teams jedoch vorbildlich. Zur Mitte des dritten Viertels ließ die Treffgenauigkeit zwischenzeitlich nach und die Gastgeber führten beim 68:57 mit elf Punkten. Die Baskets kämpften sich zwar durch ihre Erfolge von der Dreierlinie immer wieder zurück, konnten die Partie aber nicht mehr drehen. „Wir haben das Spiel über die Dauer verloren. Wir haben es nicht geschafft, Rhöndorf mal für eine längere Phase zu stoppen“, so Möller.

Schwelm am Ende mit zu viel Fouls

Auch wenn die Schwelmer im letzten Viertel noch einmal vor allem durch Top-Schütze Chris Frazier herankamen, fehlte die letzte defensive Präsenz. Rund 40 Sekunden vor Schluss betrug der Rückstand nur noch drei Punkte , leichtsinnige Fouls zuungunsten der Gäste sorgten jedoch für die Entscheidung. Durch die Niederlage der Baskets und Siege von Köln und Iserlohn rutschen die Schwelmer nun auf den zehnten Platz und stehen vier Punkte hinter den Playoffs bei zwei verbleibenden Spielen. Damit minimieren sich die Chancen der Schwelmer auf das Erreichen des Saisonziels weiter drastisch.

EN Baskets: Frazier (23, fünf Dreier), Hornscheidt (20), Merz (15), Flaa (11, sieben Assists), Oldham Jr. (10, sechs Assists, acht Rebounds), Boutte (9, zehn Rebounds), Behr (8), Eichler (5).

