Papa und Sohn Valentin auf Gran Canaria am Start

Einen Silvesterlauf bei milden und sommerlichen Temperaturen von knapp 25 Grad Celsius zu bestreiten ist schon etwas besonderes. Beim „San Silvestre“ in Las Palmas auf Gran Canaria erfüllten sich knapp 10.000 Laufenthusiasten den Traum vom Lauf im sonnigen Süden. Einer davon war David Valentin, der jetzt von den Kanaren zurück gekehrt ist.

Spaß steht bei vielen Teilnehmern im Vordergrund

Der Spaß steht auf der sechs Kilometer langen Strecke für viele der Teilnehmer im Vordergrund. Die Startgelder kommen zum großen Teil karitativen Zwecken zu gute. Breite Straßen und eine super schnelle, fast flache Strecke im Zentrum der Hauptstadt Gran Canarias machten das Rennen zu einem besonderen Erlebnis. Der Platz im Zieleinlauf spielte für die meisten Teilnehmer eine untergeordnete Rolle. Dennoch wurde vorne von den schnellen Läufern kräftig an der Temposchraube gedreht.

David Valentin startet trotz Trainingsrückstandes

Bei den Männern war es der Deutsche Juniorenmeister von 2018 über 10.000 Meter, David Valentin, der die deutschen Farben an der Spitze hoch hielt. Der 22-Jährige der LG Olympia Dortmund, der gerade erst seine halbjährige Grundausbildung zum Offiziersanwärter bei der Bundeswehr vollendet hatte, konnte am Ende der Tempohatz nicht ganz folgen. Immerhin blieb am Ende ein sechster Platz in exakt 19 Minuten der Lohn der Mühen. Unzufrieden war der Haßlinghauser aber keineswegs: „Trotz meines Trainingsrückstandes habe ich ein für mich gutes Ergebnis erzielt. Mehr war einfach bei der bärenstarken Konkurrenz nicht möglich“.

Papa Valentin gelingt Comeback nach Knie-Operationen

Mit dem Sprockhöveler Alt-Internationalen Jörg Valentin (TV Norden) mischte sich auch ein ambitionierter Läufer aus vergangenen Tagen unter das Startervolk. Der mittlerweile 57-jährige Valentin legte einen Schnitt von 4:25 Minuten pro Kilometer auf die Straße und landete auf Platz 303 in der Gesamtwertung. Für Valentin Senior war es der erste Wettkampf nach seiner Operation mit nun mehr zwei Knieprothesen. „Das ich überhaupt wieder laufen kann, grenzt schon an ein kleines Wunder.“

Vater und Sohn Valentin nehmen von dem Ereignis mit, dass wer sich etwas Besonderes gönnen will, dem sei der „San Silvestre“ in Las Palmas auf Gran Canaria wärmstens empfohlen. Sportlich das alte Jahr hinter sich lassen und prickelnd in ein Neues starten, dafür stehe der „San Silvestre“.