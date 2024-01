Platznot in Gevelsberg: Eine Heckenschere hätte ich

Gevelsberg Um mehr Platz für die Fußballer zu gewinnen, müssen die Vereine selbst aktiv werden. Dafür braucht es mehr Kooperation. Ein Kommentar.

Ich kann Thomas Jakobi verstehen. Der Vorsitzende des FC Gevelsberg-Vogelsang bringt sich für seinen Verein ein, wo er nur kann. Gäbe es mehr Menschen wie den 63-Jährigen, die sich in ihrer Freizeit für den Sportverein vor der Haustür engagieren, hätten wir eventuell weniger Probleme. Jakobis Forderung zu mehr gemeinsamen Engagement für den Fußball in Gevelsberg klingt wie ein flammender Appell. Da muss doch was möglich sein.

Vor allem, wenn man den Blick in die Nachbarschaft richtet. Dort hat es die Stadt Schwelm in Verbindung mit der lokalen Wirtschaft geschafft, eine Sporthalle aus dem Boden zu stampfen, für die die Basketballer der EN Baskets in ihrer Liga beneidet werden. Auch in Gevelsberg kennt doch der eine Vorsitzende den einen Unternehmer, der nächste einen anderen – kriegt man die gemeinsam mit den Klubs an einen Tisch, sollte so etwas wie die Reaktivierung des Sportplatzes Asbeck zum Wohle des Sports doch realisierbar sein, oder?

Gemeinsam dürfte da doch was möglich sein

Und ja, vielleicht ist da auch ein wenig romantische Verklärung meinerseits bei, wenn ich daran glaube, dass eine Mischung aus Sport und Wirtschaft gemeinsam mit der Politik eine Lösung finden könnte, um mehr Platz für den in der Tat wachsenden Gevelsberger Fußball zu schaffen. Wenn es hilft, komme ich auch persönlich mit der Heckenschere und schneide den Sportplatz Asbeck frei.

