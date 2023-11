Pleite und Platzverweis! Bitterer Sonntag für Ennepetal II

Herdecke/Ennepetal Beim Tabellenvorletzten Herdecke-Ende unterliegt die TuS-Reserve und muss nun wohl länger auf ihre Nummer zehn verzichten.

Das ist bitter: Ausgerechnet gegen die U23 des TuS Ennepetal gelang dem FC Herdecke-Ende der erste Saisonsieg. Mit 1:2 (1:1) unterlag der Aufsteiger dem Tabellenvorletzten der Fußball-Bezirksliga. Der hatte zuletzt mit dem 2:2 bei RW Lüdenscheid aufsteigende Tendenz bewiesen.

„Wir haben nicht so Fußball gespielt, wie wir es können“, kommentierte Co-Trainer Dimitrios Sorovakos die unerwartete Pleite am Kalkheck. Durch einen individuellen Fehler gerieten die Gäste Rückstand, kämpften sich aber schnell zurück. Moritz Müller besorgte keine fünf Minuten nach dem 1:0 der Ender durch Kevin Beinsen den Ausgleich. Er hatte den Ball aus dem Halbfeld kurz vor dem Strafraum angenommen und mit seinem starken linken Fuß in den oberen rechten Winkel geschossen.

Ennepetal trifft nicht - dafür aber Herdecke

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Ennepetaler durchaus gut im Spiel. Sie verpassten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Patrick Konnerth, Kevin Herter und Moritz Müller versuchten es, wurden aber abgeblockt. Benjamin Calin spielte sich außen bis an die Grundlinie durch, entschied sich aber aufs Tor zu schießen, statt den Ball quer auf den einschussbereiten Leon Enzmann zu legen. „Uns hat ein bisschen das Spielglück gefehlt“, stellte Sorovkas fest.

Nach einer guten Stunde Spielzeit kassierten sie den – wie sich zeigen sollte – entscheidenden zweiten Gegentreffer, weil sie den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten. Der eingewechselte Bryan Schmidt traf von der Kante des 16-Meter-Raumes. Doch es gab auch weiterhin Möglichkeiten, die Niederlage abzuwenden. Zwei gute Chancen blieben ungenutzt: Einmal wurde der Ball quer gelegt auf Herter, der den Ball aus sechs Metern dem Torwart durch die Beine schießen wollte, ihn aber zu hoch spitzelte, dann schoss Said Suleyman aus halblinker Position auf das leere Tor – der Schlussmann lag auf dem Boden -, aber ein Ender Spieler kratzte den Ball noch aus der bedrohten langen Ecke von der Linie.

Avan soll seinen Gegenspieler angespuckt haben

In der Schlussphase sah Sinan Avan noch Rot, weil er einen Gegenspieler bespuckt haben sollte. Avan besteht aber darauf, von dem Spieler abgewandt ausgespuckt zu haben. Er sei danach vom Gegner an den Hals geschlagen worden, der dafür nicht bestraft wurde, berichtet der Co-Trainer.

