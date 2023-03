Popp und Oberdorf wollen in München die Vorentscheidung

München/Wolfsburg. Es ist das, was in Spanien „El clasico“ genannt wird: Das größte Spiel der Liga – Spitzenreiter VfL Wolfsburg reist zum Verfolger Bayern München.

In den heißen Bundesliga-Gipfelwochen wollen die Fußballerinnen des FC Bayern unbedingt vorlegen. Im Duell mit den Gevelsbergerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg geht es für die Jägerinnen ungeachtet der Turbulenzen an der Säbener Straße um den womöglich entscheidenden Punch im Titelkampf - genau wie eine Woche später bei den Männern gegen den BVB.

„Wir haben den Heimvorteil. Wolfsburg hat zuletzt verloren, das Momentum ist auf unserer Seite“, stichelte Bayern-Präsident Herbert Hainer vor dem Showdown gegen den Spitzenreiter am Samstag (17.55 Uhr/ARD) im ausverkauften Bayern Campus (2500 Zuschauer).

Die spannende Ausgangslage: Wolfsburg (42 Punkte), siebenmaliger Champion und Titelverteidiger, würde nach dem Ausrutscher Anfang März gegen Hoffenheim (1:2) mit einem Sieg wieder auf fünf Zähler davonziehen - die Münchner Träume von der fünften Meisterschaft wären wohl ausgeträumt. Gewinnen aber die Bayern (40), krallen sie am 16. Spieltag die Pole Position.

Wolfsburg kommt mit voller Kapelle nach München

München-Coach Alexander Straus müsse „wegen einiger Ausfälle Spielerinnen ersetzen, Wolfsburg kann fast auf den kompletten Kader zurückgreifen“, gab die 55-Jährige zu bedenken: „Von daher ist Spannung geboten, wie dieses Duell der beiden deutschen Top-Teams ausgehen wird.“

Es ist schlichtweg das Dauerduell um die Vormachtstellung in Deutschland. In den vergangenen zehn Jahren ging die Schale nur noch an den VfL oder nach München. 2015, 2016 und 2021 konnten die Bayern die Dominanz der Wölfinnen durchbrechen. „Beide Vereine nehmen eine extreme Vorreiterrolle ein“, sagte VfL-Trainer Tommy Stroot.

Lena Oberdorf behält den Überblick: Die Gevelsbergerin ist heiß auf den Liga-Gipfel in München. Foto: dpa

Taktieren kommt keinesfalls infrage. „Wer Wolfsburg kennt, der weiß, dass wir immer auf Sieg und viele Tore spielen. Von daher fahren wir dorthin, um drei Punkte zu holen“, versicherte Nationalspielerin Lena Oberdorf. Mit Titel Nummer acht würde ihr Team zum alleinigen Bundesliga-Rekordmeister aufsteigen.

Sieg wäre ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft

Den ersten Vergleich im Oktober gewann der VfL 2:1. München möchte den Schwung aus 13 Pflichtspiel-Erfolgen in Serie mitnehmen. „Wir sind sehr gut drauf und sehr selbstbewusst“, sagte Kapitänin Lina Magull, Sydney Lohmann fügte an: „Uns ist absolut bewusst, dass wir hier einen großen Schritt in Richtung Meistertitel machen können.“

Es ist nicht das letzte Kräftemessen der Schwergewichte in dieser Spielzeit. Am 15. April geht es für Double-Gewinner Wolfsburg auch im DFB-Pokal-Halbfinale nach München. Und sind die beiden deutschen Vorzeigeklubs in ihren Viertelfinal-Rückspielen in der kommenden Woche erfolgreich, sehen sie sich auch in der Vorschlussrunde der Champions League wieder. Dann stünde in München auch ein erneuter Umzug in die Allianz Arena zur Debatte. Dass das „Nonplusultra“ der Frauen-Bundesliga (Stroot) anders als das Arsenal-Hinspiel (1:0) am Dienstag vor 20.000 Fans nicht im großen Stadion steigt, hatte den Bayern Kritik eingebracht.

