Schwelm. Mit der Empfehlung von fünf Siegen in Serie kam die ProA-Reserve aus Paderborn nach Schwelm. Doch die RE Baskets machten der Serie ein Ende.

In der 2. Basketball-Regionalliga festigen die RE Baskets Schwelm den dritten Platz mit dem 76:65 (45:35)-Sieg gegen Paderborn Baskets II. Die Reserve des Pro A Ligisten war mit viel Rückenwind angereist. Nach einem starken Lauf von zuletzt fünf Siegen in Folge hatte das Team von Coach Martin Krüger die Abstiegsplätze verlassen. Einen großen Anteil an diesem Aufschwung hat der kanadische Neuzugang Ryan David Bennett. Der technisch versierte Flügelspieler besticht durch gutes Scoring und eine hohe Spielintelligenz.

Offenes Visier beider Teams

Beide Teams starteten mit offenem Visier. So entwickelte sich ein offensiver Schlagabtausch dank der starken Offensiven beider Mannschaften. Als Schwelm zum Ende des ersten Viertels dabei war, sich erstmalig ein wenig abzusetzen, fing der Kanadier Bennet Feuer. In nur sechs Minuten erzielte er viertelübergreifend unglaubliche 14 Zähler und brachte seine Farben wieder in Front. Doch als er Mitte des 2. Abschnittes zur wohl verdienten Pause auf die Bank ging, schlugen die Schwelmer eiskalt zu. Mit einem 11:0-Lauf zog die RE erstmalig zweistellig davon.

Trainer Robin Singh zufrieden

Nach dem Seitenwechsel starteten die Schwelmer zwar konzentriert und bauten zunächst ihre Führung aus, verloren in der Folge allerdings nach und nach ihren Rhythmus. Doch im Schlussviertel schafften es die Gastgeber, den entscheidenden Punsch zu setzen. Trotz weiterer Punkte von Bennett zog die Truppe von Coach Robin Singh dank eines 13:4-Laufs auf ein vorentscheidendes 71:57.

Robin Singh zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden: „Sowohl von der Intensität her als auch taktisch haben beide Teams ein Spiel auf sehr hohem Niveau abgeliefert. In Anbetracht der Ausfälle von David Ewald und Malik Kudic war dies für mich eine der besten Saisonleistungen von uns.“

RE Baskets Schwelm: Schröter (17), Radtke (17), Schult (14), Nürenberg (13), Wessel (11), Kazembola (4), Haritopoulos, Bajovic.