RE Baskets Schwelm: neue Saison, neuer Modus

Schwelm. Neues Spiel, neues Glück, neue Saison, neuer Modus – so sieht es für RE Baskets Schwelm ab dem letzten Oktoberwochenende aus.

Die RE Baskets Schwelm können sich vorsichtig auf den Saisonstart in der 2. Basketball-Regionalliga einstellen und danach ihre weiteren Planungen ausrichten. Denn am letzten Oktoberwochenende soll die Meisterschaft beginnen. Das geht aus dem Rahmenterminplan hervor, den der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) jetzt veröffentlicht hat. Doch das Papier verrät noch mehr, nämlich eine Modus-Änderung. Die Liga, die aus 14 Teams bestehen soll, wird geteilt. In den Gruppen A und B spielen die Teams zunächst in Hin- und Rückspielen zweimal gegeneinander, im Idealfall wird die Vorrunde bis zum 6. März 2022 abgeschlossen sein.

Hauptrunde mit Ergebnissen der Vorrunde

Daran schließt sich eine Hauptrunde an, die auch wieder geteilt wird, wobei die Ergebnisse aus der Vorrunde mitgenommen werden. Die acht Mannschaften, die die Vorrunde auf den Plätzen eins bis vier beendet haben, kommen in die Aufstiegsgruppe und ermitteln den Meister sowie die Plätze zwei bis acht. Die weiteren Teams kommen in die Platzierungsgruppe, die vier Schlechtesten müssen in die Oberliga absteigen.

In beiden Gruppen treffen nur noch Mannschaften aufeinander, die sich in der Vorrunde noch nicht begegnet sind. Auch hier werden Hin- und Rückspiel ausgetragen, letzter Spieltag soll der 22. Mai sein. Muss die Saison vorzeitig beendet werden, hat der WBV eine vierstufige Quotientenregelung eingeführt. Zur Not entscheidet das Los.

