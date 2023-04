RE Baskets Schwelm: So geht es nach dem Abstieg weiter

Schwelm. Die Saison ist noch nicht beendet, doch für die RE Baskets Schwelm steht der Gang in die Oberliga bereits fest. So plant der Verein den Neuaufbau

Der Abstieg in die Oberliga steht fest - doch wie geht es jetzt weiter bei den RE Baskets Schwelm? Mit einem Gang in die nächsttiefere Liga ist oftmals ein personeller Umbruch verbunden. Das ist der aktuelle Stand bei den Planungen der Schwelmer.

Erst im Winter tätigte der Verein viele Neuverpflichtungen von jungen und talentierten Spielern wie Rene Uhlmann, Yannis Steger und Haris Zejnelovic. Für diese könnte die Oberliga nun nicht mehr attraktiv genug sein. Auch der Rest der Mannschaft wird eine Entscheidung treffen müssen. „Wir versuchen natürlich alle Spieler, die bleiben wollen, zu halten, damit der Kern bleibt und damit in naher Zukunft den Aufstieg in Angriff nehmen kann“, so Spieler und Ableitungsleiter Mats Wessel. Konkrete Gespräche gab es noch nicht, zunächst wolle die Mannschaft die Saison so gut wie möglich zu Ende bringen und dann die lange spielfreie Zeit nutzen, um den Kader für die neue Saison aufzubauen.

Der Vorstand bleibt – und sonst?

Bei Spielern wie Mauro Nürenberg, der mit Doppellizenz für die RE und EN Baskets spielt, wird zu sehen sein, ob er den Weg weiter mitgeht. Mit Abgängen wird zu rechnen sein. „Man kann es keinem Spieler verübeln, wenn er wechseln will, aber aus Spielersicht wäre es natürlich schön, wenn möglichst viele bleiben. Durch den Umbruch im Vorstand wollen wir aber auch ein gesundes Wachstum haben und mit Spielern aus den eigenen Reihen wieder aufsteigen“, so Wessel. Erst vor kurzem bildete sich um ihn ein neuer Vorstand, bestehend aus den Spielern Justus Wiethoff, Philip Dürholt, Dominik Stodolski und Sebastian Henkel. Bei all ihnen steht fest: sie werden bleiben.

Die Trainerposition hingegen ist für die kommende Saison noch fraglich. „Mit Maximilian Steeb muss man gucken, wie es weitergeht. Das wird sich nach der Saison erst zeigen“, meint Wessel. Steeb ist eigentlich Jugendkoordinator bei den EN Baskets. Obwohl der Coach nicht das sportliche Ziel mit der Mannschaft erreichen konnte, macht Wessel ihm keine Vorwürfe und spricht sich durchaus für eine weitere Zusammenarbeit aus.

Keine guten Voraussetzungen für Steeb

Er habe nicht viel mehr herausholen können, denn als Saisonfazit fasst Wessel zusammen: „Keine guten Voraussetzungen und dann auch noch Pech gehabt“. Die Abgänge von Leonardo Conzane und Felix Krall konnten nicht mit neuen Spielern verkraftet werden. Zudem hatten die RE Baskets immer wieder Verletzungspech.

Die Qualität und die Stimmung im Training sei aktuell laut Wessel aber nach wie vor gut. Stürzelberg ist einer von drei verbleibenden Gegnern, bei dem es durchaus möglich ist, nochmal Punkte zu holen und sich bestmöglich aus der Liga zu verabschieden.

