RE Schwelm: Die Serie soll in Siegen ausgebaut werden

Schwelm Nach dem Trainerwechsel läuft es bei den Landesliga-Handballern. Das Spiel in Siegen könnte aber das letzte ohne echten Trainer sein.

Mit drei Niederlagen zum Saisonstart und einem Trainerwechsel hat Handball-Landesligist RE Schwelm nach dem Abstieg auch in dieser Spielzeit schon einiges erlebt. Die Grundeinstellung im Verein ist dennoch positiv, wenn die RE am Samstagabend um 19 Uhr beim RSVE Siegen Handball antritt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Nach der Spielverlegung am vergangenen Wochenende wartet nun das zweite schwere Auswärtsspiel auf die RE. Die Stimmung ist nach dem Sprung ins Tabellenmittelfeld mit der ausgeglichenen Bilanz von 7:7 Punkten gut, zumal einige positive Entwicklungen im Spiel der Schwelmer zu erkennen sind. „Wir haben gut trainiert, die Mannschaft hat Bock Handball zu spielen und ist auf einem guten Weg“, sagt Björn Rauhaus, der das Team interimsweise mit Kevin Kliche und Yannick Brockhaus führt.

Junge Spieler bekommen mehr Verantwortung in Schwelm

Während es in der vergangenen Saison vor allem die alteingesessenen Spieler waren, welche die Hauptverantwortung trugen, sind die Spielzeiten in dieser Saison deutlich breiter verteilt. Kreisläufer Lazaros Lazaridis springt für die verletzten Kevin Kliche und Valentin Isenberg in die Bresche, im Rückraum überzeugte Benedikt Morguet zuletzt mit einer starken Leistung. „Wir haben einige Spieler, die aktuell gut in Form sind“, spricht Rauhaus über die Verfassung der RE. „Die jungen Spieler gehen gut mit dem Druck um und haben einen Schritt nach vorne gemacht, das Mannschaftsgefüge passt.“

Die jungen Spieler gehen gut mit dem Druck um und haben einen Schritt nach vorne gemacht, das Mannschaftsgefüge passt. Björn Rauhaus, spielender Interimstrainer beim Handball-Landesligisten RE Schwelm

Zu den jüngeren Spielern zählt auch Torhüter Finn Steinbach. Der 21-Jährige erwies sich in den letzten Partien als starker Rückhalt und blickt zuversichtlich auf die anstehenden Begegnungen bis zur Winterpause. Einen Grund für den Schwelmer Aufschwung sieht er in den guten Trainingseinheiten der vergangenen Wochen. „Wir haben unsere Schwächen analysiert, die drei Trainer kennen die Mannschaft extrem gut“, so Steinbach.

Deckungsarbeit wird für Schwelm entscheidend sein

In Warstein sei die RE dadurch sehr gut vorbereitet gewesen, gleiches erwartet er auch für das Spiel in Siegen. „Der Spielfluss im Angriff und die Chancenverwertung sind Punkte, in denen wir uns noch steigern können, daran arbeiten wir intensiv“, erklärt Steinbach. In der Abwehr wussten seine Vorderleute im Zusammenspiel mit dem Torhütergespann zumeist zu überzeugen, auch in Siegen entscheidet sich zuallererst über die Deckungsarbeit, ob die Schwelmer für einen erneuten Sieg infrage kommen.

Es könnte gleichzeitig die letzte Partie unter der Verantwortung von Rauhaus, Kliche und Brockhaus sein. Am kommenden Wochenende pausiert der Handball, die Trainersuche bei der RE läuft derweil weiter. Bis dahin fokussieren sich Trainerteam und Mannschaft darauf, den aktuellen Lauf mit 7:1 Punkten nach der Herbstpause auszubauen. „Wir können mit Rückenwind in das Spiel gehen und sind zuversichtlich, unsere ansteigende Form auch in Siegen unter Beweis zu stellen“, glaubt Finn Steinbach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm