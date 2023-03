Stephan Prüfer ist in dieser Saison der zuverlässigste Torschütze der RE Schwelm.

Handball Verbandsliga RE Schwelm: In hitziger Atmosphäre gehörig unter Druck

Schwelm. Kleine Halle, direkter Konkurrent: Beim Spiel der Schwelmer Handballer in Halingen ist Feuer unterm Dach. So schaut Stephan Prüfer auf das Spiel.

Eine Woche nach dem Rückschlag gegen den HTV Hemer sind die Verbandsliga-Handballer der RE Schwelm erneut gefordert. Für den Tabellenneunten geht es am Samstag um 19.15 Uhr zum TV Westfalia Halingen. Bei einem Sieg zieht das Team von Trainer Marc Lauritsch mit dem Gegner gleich, eine Niederlage würde die Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt beinahe zunichtemachen. Rechtsaußen Stephan Prüfer ist sich der Wichtigkeit des Spiels bewusst und blickt im Gespräch auf seine eigene Situation, den Aufschwung unter Lauritsch sowie das Duell in Halingen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Seit dem Abgang von Dennis Domaschk im vergangenen Sommer tragen Sie die Last auf Rechtsaußen nahezu allein. Hat sich dadurch etwas für Sie verändert?

Stephan Prüfer: Es ist natürlich schade, einen so guten Handballer und tollen Menschen wie „DD“ zu verlieren. Die Situation als einziger Rechtsaußen im Kader ist aber keine gänzlich neue für mich. Auch bei meinen vorherigen Vereinen gab es Spielzeiten, in denen ich alleine auf dieser Position war. Zusätzlich bin ich froh und auch ein wenig stolz, dass mir so viel Vertrauen von den Trainern und meinen Mitspielern geschenkt wird.

Lauritsch hat neuen Schwung nach Schwelm gebracht

Unter dem neuen Trainer Marc Lauritsch haben Sie vor der Niederlage gegen Hemer zwei Spiele in Folge gewonnen. Woran machen Sie den Aufschwung fest?

Auch wenn es viele für eine Floskel halten, aber ein neuer Trainer bringt doch etwas Schwung in eine Mannschaft. Marc hat uns wieder dazu gebracht an uns und die Fähigkeiten, die viele durch jahrelange Erfahrung haben, zu glauben und das auch auszunutzen. Auch die ein oder andere spielerische Veränderung trägt natürlich dazu bei, die ein Außenstehender besser entdeckt. Ich glaube aber auch, dass einigen Spielern etwas Last von den Schultern genommen worden ist und sie befreiter aufspielen können.

Lesen Sie auch: Das sind die zehn besten Torschützen der bisherigen Handball-Saison in EN

In Halingen sind Sie gegen einen direkten Konkurrenten unter Zugzwang. Worauf wird es besonders ankommen und welche Lehren haben Sie aus dem Spiel gegen Hemer gezogen?

Ich erwarte eine intensives und körperbetontes Spiel, in dem es für beide um viel geht. Die Halle wird wahrscheinlich sehr voll und komplett gegen uns sein. Wir müssen ins Tempospiel kommen, damit wir uns an der Halinger Deckung nicht die Zähne ausbeißen. Dafür ist natürlich eine gute Abwehr wichtig, was gegen Hemer nicht durchgängig geklappt hat. Da müssen wir uns wieder fokussieren. Wenn wir gegen Halingen die Leistung aus den ersten 40 Minuten gegen Hemer bringen, bin ich zuversichtlich, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Und vielleicht bekommen wir auch die Halle sehr schnell leise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm