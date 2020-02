RE Schwelm lässt die Muskeln entspannen

Hochmotiviert bilden die Damen einen Halbkreis und rollen ihre Gymnastikmatten aus. Ihre Ohren vernehmen eine langsame, orientalische Musik, die auf der Stelle zur Entspannung einlädt. Alle Blicke sind auf den Mittelpunkt der Halle gerichtet. Dort steht Trainerin Rabiye Akkaya und gibt das Startkommando ihres noch jungen Faszienkurses TG RE Schwelm. Das Faszientraining ist eine gezielte Methode zur Entspannung und Stärkung der Muskulatur.

Kampf gegen verspannte Muskeln

Jeder hatte vermutlich schon einmal mit verspannten Muskeln zu kämpfen. Die Rote Erde will nun jeder Betroffenen in diesem „Kampf“ zur Seite stehen. Daher bietet der Breitensportverein zahlreiche Kurse im Gesundheitsbereich an. Darunter auch das Faszientraining. Die Faszien beschreiben im Allgemeinen das muskuläre Bindegewebe. „Das Faszientraining zielt auf die tief liegende Muskulatur und hilft bei der Muskelentspannung“, wie es Übungsleiterin Rabiye Akkaya erklärt. Die ausgebildete Pilates- und Yoga-Lehrerin weiß, wie sie ihren SchülerInnen helfen kann.

Lockeres Aufwärmen

In der Turnhalle der katholischen Grundschule an der Jahnstraße besteht die Gruppe aus sechs Damen. Übungsleiterin Rabiye Akkaya beginnt mit lockeren Bewegungen zum Aufwärmen, die sich dem Rhythmus der Musik angleichen. Die Teilnehmerinnen folgen ihr im Takt. Anschließend sorgt sie mit Dehnübungen, welche ihre Erfahrung als Yogalehrerin zum Ausdruck bringen, für die Lockerung der Muskeln.

So wird’s gemacht – Trainerin Rabiye Akkaya (hinten; blaues Shirt) hilft, damit beim den Übungen keine falsche Haltungen den Faszien eher schaden als nutzen. Foto: Jan Kumpmann / WP

Das Aufwärmen abgeschlossen, greift Akkaya nach Faszienball und -rolle. Im Stile der Selbstmassage werden durch das Rollen des eigenen Körpergewichts über die Geräte Verspannungen in der Muskulatur gelöst und die Durchblutung gesteigert. Dies kann an manchen Stellen allerdings nicht so angenehm wie eine Massage wirken. Durch die Runde gehen Geräusche des Leides, natürlich begleitet von einem gewissen Maß an Spaß. Die Anstrengung, damit jedoch auch der Nutzen der Übungen sowie die darauffolgende Erholung sind deutlich bei den Damen zu erkennen. „Sie haben schon gesagt, dass sie es am nächsten Tag merken. Aber danach spüren sie, dass es gut für den Körper ist“, so Rabiye Akkaya.

Pure Gelassenheit in der Gruppe

Neben dem Ziel des Faszienkurses ist gleichzeitig die pure Gelassenheit innerhalb der Gruppe zu verspüren. Im Zuge einer Übung, bei der die Schülerinnen ihren Oberschenkel über die Faszienrolle fahren lassen sollen, entgleitet diese einer Dame und rollt nach vorne von ihr weg. Die Teilnehmerin versucht erfolglos, auf allen vieren hinter der Rolle herzukrabbeln und sie einzuholen. In der Halle bricht Gelächter aus und übertönt die Hintergrundmusik. Die lockere, spaßige Stimmung macht sich bemerkbar. Die insgesamt sieben Frauen kennen sich untereinander, es entsteht enges Gruppengefüge mit starkem Gefühl der Zugehörigkeit. So hat sich niemand zu verstecken und es traut sich jeder zu allen Übungen.

Viele Dehnübungen, die Trainerin Rabiye Akkaya zeigt, sind Bestandteil des Faszienkurses von RE Schwelm. Foto: Jan Kumpmann / WP

Die Gruppe lernt durch die Unterstützung von Rabiye Akkaya schnell. Bekommt eine Schülerin eine Übung auf Anhieb nicht hin, eilt die Trainerin zur Hilfe, was der Gruppe sehr gut gefällt. „Alle haben unterschiedliche Körper und unterschiedliche Probleme“, beschreibt Akkaya. Für jede gilt allerdings: Das Faszientraining hat einen positiven Nutzen mit der Steigerung der Flexibilität und Bewegungsfähigkeit der Muskulatur. Diese Trainingsform steht auch im Profisport fest auf dem Plan. Wer also dahingehend aktiver sein möchte, sollte sich nicht zu schade sein, sich mit der TG Rote Erde in Verbindung zu setzen und das Training auszuprobieren. Für Vereinsmitglieder ist dieses Angebot übrigens kostenlos.

Neben dem Faszientraining betreibt RE Schwelm viele weitere Kurse im Gesundheitsbereich. „Wir bieten nebenbei Yoga und Pilates an, was gut gegen Verspannungen und Stress hilft“, so Sportmanagerin Nadine Gemballa. Außerdem zählen Herzsport und Präventionsgymnastik zum Sportangebot der Roten Erde. So ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei, der das Wohlbefinden seines Körpers mal richtig kräftig ankurbeln möchte.