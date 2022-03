Handball Verbandsliga RE Schwelm: Mit Rückenwind in Siegen wieder siegen

Schwelm. Der Sieg gegen den Spitzenreiter war wichtig – und doppelt wertvoll, wenn die RE in Siegen gewinnt. Die Brust ist auf jeden Fall wieder breiter.

In der extrem umkämpften Verbandsliga steht für die RE Schwelm die nächste wichtige Partie beim RSVE Siegen Handball an. Am Samstag ab 19.15 Uhr möchten die Schwelmer ihre gezeigte Leistung vom Sieg gegen den Spitzenreiter HVE Villigst-Ergste bestätigen. „Die Stimmung ist natürlich gut nach dem letzten Spiel. Jetzt heißt es nicht nachzulassen, uns erwartet eine unangenehme Aufgabe“, schätzt Spielertrainer Yannick Brockhaus die Situation ein.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Siegener können sich traditionell auf eine lautstarke Halle verlassen, spielerisch agieren sie in erster Linie über ihren starken Rückraum um Nico Neumann, Nils Büttner und Lars Bohne. Deren Klasse bekam die RE im Hinspiel zu spüren, als sie zusammen für 20 Tore verantwortlich waren und die Schwelmer beim 27:26 am Rande einer Niederlage hatten. Defensiv agiert der RSVE gerne mit einer offensiven Deckung, gegen welche die Gäste mit ihrer individuellen Klasse in Eins-gegen-Eins-Situationen die sich bietenden Räume nutzen möchten.

Brockhaus kennt die Schwelmer Situation genau

Brockhaus rechnet mit einem hitzigen Spiel, zumal die Siegener ihrerseits die Möglichkeit haben, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen und den direkten Vergleich mit der RE zu gewinnen. „Die Tabelle ist so eng zusammen, da ist jedes Spiel von riesiger Bedeutung, dessen sind wir uns bewusst“, so Brockhaus. Gemeinsam mit seinen Trainerkollegen Kevin Kliche und Björn Rauhaus kann er personell aus dem Vollen schöpfen, lediglich Tom Schoch muss berufsbedingt aussetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm