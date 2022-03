Handball-Verbandsliga RE Schwelm will für Überraschung sorgen

Schwelm. Nach dem hitzigen Derby gegen die TG Voerde steht nun die nächste Belastungsprobe für die Handballer an: Der Gegner ist nämlich Tabellenführer.

Eine Woche nach der Derbyniederlage gegen die TG Voerde wartet die nächste große Hürde auf Verbandsligist RE Schwelm. Mit dem HVE Villigst-Ergste kommt der aktuelle Tabellenführer in die Dreifeldhalle. „Der HVE ist natürlich Favorit, hat in dieser Saison erst ein Spiel verloren. Natürlich werden wir alles versuchen, gerade zuhause uns für das Hinspiel zu revanchieren“, so RE-Spielertrainer Yannick Brockhaus.

Damals zeigten die Schwelmer mit einem stark dezimierten Kader eine ihrer besten Saisonleistungen und unterlagen am Ende nur knapp mit 20:21. Nachdem auch vergangenen Sonntag diverse Stammspieler ausfielen, hoffen Brockhaus und seine Trainerkollegen auf einige Rückkehrer. Die wird es auch brauchen, um gegen den HVE zu bestehen. Mit 19 Punkten aus elf Spielen stehen sie verdient auf dem ersten Tabellenplatz, behielten auch in engen Spielen wie gegen die RE zumeist die Oberhand.

Mit nur rund 20 Gegentoren stellen sie die mit Abstand beste Defensive der Liga, angeführt vom starken Pascal Wix im Mittelblock. Im Angriff kommt der HVE über einen sehr agilen und gefährlich Rückraum um den explosiven Jonas Mag. Nach der 15-wöchigen Pause und dem Spiel gegen Voerde möchten die Schwelmer wieder Fahrt aufnehmen und dem Gegner einen ähnlichen Kampf wie im ersten Duell bieten, möglichst mit dem besseren Ende für die RE. Das kann nur über eine herausragende Deckung gelingen, die im Umkehrschluss leichte Tore ermöglicht.

„Im Hinspiel haben wir uns vorne sehr schwer getan. Natürlich helfen da schnelle Treffer im Gegenstoß“, so Brockhaus. Tabellarisch steht die RE als Sechster zwar trotz erst neun Saisonspielen noch im Tabellenmittelfeld, der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist aber denkbar gering. „Wir möchten so früh wie möglich wieder punkten und mit der eigenen Halle im Rücken für eine Überraschung sorgen“, so Brockhaus zuversichtlich.

