RE Schwelm: „Wir planen auf jeden Fall mit dem Abstieg“

Schwelms Trainer Maximilian Steeb spricht in einer Auszeit mit seinem Team.

Schwelm. Die Schwelmer Basketballer kassieren die nächste Klatsche und gestehen sich den Abstieg ein. Nun plant der Verein für die kommende Saison.

Dass es für die RE Baskets Schwelm in dieser Saison wohl nichts mehr werden wird mit dem Klassenerhalt, ist den Verantwortlichen schon seit Längerem bewusst. Doch mit der nun 16. Niederlage im 16. Spiel ist wohl auch dem Letzten klar geworden, dass die heimischen Basketballer im kommenden Jahr nicht mehr in der 2. Regionalliga antreten werden.

Nach der erwartbaren 51:91 (31:58)-Niederlage gegen die Spitzenmannschaft RheinStars Köln II sprach auch der Schwelmer Trainer Maximilian Steeb offen über den nahenden Abstieg. „Es ist zwar noch rechnerisch möglich, dass wir es schaffen, aber von der reinen Logik ist es nicht mehr machbar“, erklärte er nach der deutlichen Klatsche gegen die Kölner. Diese sei zwar ein wenig zu hoch ausgefallen, aber wirklich bedeutsam war die Höhe der Niederlage am Ende nicht mehr. „Es müsste jetzt schon ein mittelschweres Wunder her, wenn es noch klappen soll mit dem Klassenerhalt. Wir planen auf jeden Fall mit dem Abstieg – und im kommenden Jahr in der Oberliga zu spielen“, sagte Steeb.

Wessel bester Schütze

Dessen Mannschaft tat sich gegen die Kölner von Beginn an schwer und lag schon nach dem ersten Viertel mit 19:34 hinten. Auch danach wurde es kaum besser und zur Pause stand es 31:58 für den Gegner. Nach der Pause kassierte Schwelm zwar weniger Punkte, doch die nächste Niederlage konnte das Schlusslicht trotzdem nicht verhindern, Köln war auch im dritten und vierten Viertel die klar bessere Mannschaft. Der beste Schwelmer Schütze war Mats Wessel, der 15 Punkte erzielte. Zudem traf auch Mauro Nürenberg mit zehn Punkten zweistellig.



