Remis gegen Oberligisten: Voerdes Neue überzeugen gleich

Dortmund/Ennepetal. Die Vorbereitung läuft, jetzt kam zum ersten Mal der Ball ins Spiel – und das sah beim Handball-Verbandsligisten TG Voerde schon richtig gut aus.

Handball-Verbandsligist TG Voerde hat im ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison eine überzeugende Leistung gezeigt. Beim Oberligisten TuS Westfalia Hombruch erkämpfte sich die TG ein verdientes 31:31-Unentschieden. Nachdem bislang vorrangig Konditions- und Krafttraining auf dem Plan standen, bedeutet das Kräftemessen mit dem TuS eine der ersten Einheiten mit dem Ball.

„Für den Stand der Vorbereitung war das schon sehr ordentlich. Mit dem Spiel können wir auf jeden Fall zufrieden sein“, befand TGV-Akteur Fabian Riebeling. Mit Bruder Dennis Riebeling und Spielmacher Jan Roskosch fehlten sogar noch zwei wichtige Leistungsträger, deren Ausfälle jedoch gut kompensiert wurden.

Neue Voerder ohne Anlaufschwierigkeiten

Einen starken ersten Eindruck hinterließen die beiden Neuzugänge Tobias Scharpe und Danyon Jähnichen. Beide Spieler wechselten nach dem Ende der vergangenen Saison in Richtung Voerde und fügten sich ohne Anlaufschwierigkeiten in das Spiel der TGV ein. Mit sehr guten Leistungen an beiden Enden des Feldes untermauerten sie, welche Bedeutung sie künftig für das Spiel des Teams haben können. „Die beiden haben ihre Sache sehr gut gemacht. Man konnte sehen, dass sie echte Verstärkungen für uns sind“, betonte Riebeling.

Vor allem im zweiten Spielabschnitt zeigten die Gäste ihre Klasse, auch die Abstimmung mit den neuen Spielern funktionierte für die geringe gemeinsame Trainingszeit bestens. Zwischenzeitlich führte Voerde mit vier Treffern, ehe der amtierende Meister der Verbandsliga aufdrehte und die Partie ausglich. Unter dem Strich überwiegt für Riebeling und sein Team das Positive. „Wir können aus dem Test einiges mitnehmen. Es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.“

