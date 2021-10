Robin Gallus macht für TuS Ennepetal den Unterschied

Ennepetal. Fußball-Oberliga: Ennepetal setzt sich glanzlos mit 1:0 bei Victoria Clarholz durch. Trainingsarbeit unter der Woche zahlt sich aus.

Lang ist es her, dass der TuS Ennepetal in einem Spiel der Fußball-Oberliga in Führung gegangen ist – und diese dann auch halten konnte. Dank einer starken Mannschaftsleistung und eines Treffers durch Kapitän Robin Gallus gelang der Mannschaft von Cheftrainer Alexander Thamm nun ein 1:0 im Auswärtsspiel bei Victoria Clarholz.

Hätte sich der Ennepetaler Trainer vor dem Spiel ein Ergebnis wünschen können, „wäre es auf jeden Fall das 1:0 gewesen“, sagt Thamm im Anschluss an die intensive Begegnung in der Nähe von Gütersloh. Nachdem sein Team in den vergangenen Wochen jeweils schon früh in Rückstand geraten war, hatte der TuS sich während der Trainingswoche intensiv mit der Verteidigungsarbeit auseinandergesetzt.

Und die Trainingsarbeit sollte sich auszahlen: „Wir waren von Anfang an total wach und haben die Zweikämpfe angenommen. Dadurch sind wir super ins Spiel gekommen und haben nicht viel zugelassen“, freut sich Thamm über die Leistung seiner Mannschaft.

Nachdem der TuS bereits in der ersten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel hatte, intensivierte die Mannschaft aus der Klutertstadt ihre Bemühungen nach Wiederanpfiff weiter. Keine volle Minute war gespielt, als nach einer Hereingabe von Masahiro Enjo auf einmal TuS-Kapitän Robin Gallus frei vor dem Tor der Gastgeber stand und wenig Mühe hatte, zu vollenden.

Nur eine Torchance zugelassen

„Das war das Ergebnis daraus, dass wir über das ganze Spiel viel getan haben. So konnten wir uns dann für den hohen Aufwand irgendwann auch belohnen. Schön, dass es direkt nach der Pause geklappt hat und wir dadurch so gut aus der Kabine gekommen sind, das war natürlich wichtig für den weiteren Spielverlauf“, so Thamm im Anschluss an die Partie.

Im Anschluss behielt Ennepetal das Geschehen weiterhin im Griff und erlaubte Clarholz nicht, zu klaren Gelegenheiten zu kommen. Bis zur 62. Minute, als die Gastgeber ihren ersten und einzigen gefährlichen Torschuss abgaben, den TuS-Keeper Marvin Weusthoff jedoch entschärfen konnte.

In der Folge blieb Ennepetal auch weiterhin das spielbestimmende Team und kam zu zahlreichen weiteren guten Gelegenheiten. „Der Torwart von Clarholz hat den ein oder anderen Ball noch extrem gut gehalten. Wir hätten natürlich gerne den Deckel drauf gemacht, aber haben am Ende dann dank einer starken Verteidigungsleistung die drei Punkte verdient mitgenommen. Aus der Partie können wir viel für die kommenden Wochen mitnehmen“, so der Coach der Ennepetaler.

