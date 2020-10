Robin Singh von den RE Baskets: „Damit war zu rechnen“

Der Trainer der RE Baskets Schwelm spricht über die Verschiebung der Saison in der 2. Regio.

Anfang der Woche hatte der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) angekündigt, dass die 2. Regio der Herren aufgeteilt wird. Die Teams, die schon jetzt starten wollen, sollten dies tun dürfen, alle anderen hingegen würden im Januar beginnen. Diese Sonderregelung hat sich seit Mittwoch wieder erledigt, alle Teams dürfen frühestens im Januar beginnen. Wir haben bei Robin Singh, Trainer der RE Baskets Schwelm, nachgefragt.

Robin Singh, ursprünglich wollte der WBV die 2. Regio aufteilen. Hatten die RE Baskets schon entschieden, wann sie spielen wollten?

Noch war das letzte Wort nicht gesprochen. Wir wollten uns am Donnerstag zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen, das Für und Wider abzuwägen und eine Entscheidung zu fällen. Das hat sich nun erledigt.

Sie trainieren seit Wochen auf den Start hin, der eigentlich an diesem Wochenende erfolgt wäre. Ist da auch Enttäuschung dabei, dass es nicht wie geplant losgehen kann?

So wie sich die Ereignisse in den letzten Wochen entwickelt haben, war damit zu rechnen. Die Stimmung in der Mannschaft war trotzdem gut, weil es hier um Dinge geht, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir haben eine junge Mannschaft, die motiviert ist und die sich nicht runterziehen lässt.

Was bedeutet die Entscheidung für Ihr Team?

Vor allem für die Spieler mit Doppellizenz ist es ärgerlich, dass sie keine Spielzeit in der 2. Regio Liga bekommen, da sie in der ProB nur selten eingesetzt werden. Wir werden schauen, dass wir so viel trainieren, wie es uns erlaubt wird und auch die Spieler ohne Doppellizenz nicht auf der Strecke bleiben. Für mich persönlich wird sich nicht viel ändern, da mein Hauptaufgabenbereich die ProB ist.

Rechnen Sie damit, dass der Starttermin im Januar gehalten werden kann?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Situation bis Januar groß verändert.