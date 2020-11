Rote Erde Schwelm schickt Jungs nach Gevelsberg

Gevelsberg/Schwelm. Die TG Rote Erde Schwelm fokussiert sich auf den Mädchen-Volleyball. Jungen könnten in Zukunft an den TV Eintracht Vogelsang verwiesen werden.

Die TG Rote Erde Schwelm ist für ihre erfolgreiche Arbeit im Volleyball-Jugendbereich bekannt. Was die Talente des Vereins eint: sie sind allesamt Mädchen. An Volleyball interessierte Jungen konnten den Sport bei RE zuletzt nicht ausüben. Überlegungen, das zu ändern, gab und gibt es bei Abteilungsleiter Gereon Duwe. Doch derzeit spricht vieles dafür, dass ein Verein aus der Nachbarstadt, der TV Eintracht Vogelsang, von der Strategie der Schwelmer profitieren könnte.

Sorgen um den Nachwuchs macht sich Gereon Duwe nicht. Unter anderem verhilft die Kooperation mit dem Märkischen Gymnasium Schwelm dem Verein immer wieder zu Talenten. „In der neuesten AG waren 30 bis 40 Mädchen im Alter von neun bis elf Jahren, die gerne Volleyball ausprobieren wollten“, erzählt er. Aus einem solchen Pool finden sich jedes Jahr ein paar talentierte Spielerinnen, die am Ball bleiben und dem Verein beitreten wollen.

Etwa 20 Anfragen jährlich

Aber auch Jungen sind immer wieder darunter. Etwa 20 pro Jahr seien es, schätzt Duwe, die bei RE Schwelm anfragen, ob sie im Verein Volleyball spielen können. Doch derzeit hat der Verein nur Mädchenmannschaften. „Bisher war es dann so, dass wir den Jungs vorschlagen, Handball oder Basketball zu spielen, denn in diesen Sportarten haben wir Jungenmannschaften“, erklärt der Abteilungsleiter. Doch die Jungs, die wirklich unbedingt Volleyball ausprobieren wollten, mussten sich nach einem anderen Verein umschauen.

Zuletzt stellte RE Schwelm im Jahr 2014 eine Jungenmannschaft. Warum es so schwierig ist, das erneut zu tun? Es sind vor allem zwei Gründe, die Duwe nennt: mangelnde Hallenkapazitäten und fehlende monetäre Mittel. Er erklärt: „Schon unsere Anfragen, zusätzliche Hallenzeiten für die Mädchen zu bekommen, sind in den letzten Jahren immer wieder gescheitert.“ So hätten die 14 bis 17-jährigen Mädchen aktuell – also vor dem Lockdown – die Wahl gehabt, von 16 bis 18 Uhr zu trainieren oder ab 20:30 Uhr bis spät abends. Der späte Termin kommt für Kinder nicht in Frage, der frühe ist vor allem für Jugendliche, die bis in den Nachmittag Schulunterricht haben, auch kaum zu schaffen. Weitere Hallenzeiten für Jungenteams erscheinen da utopisch.

Und dann wäre da noch der finanzielle Aspekt. Duwe sagt: „Wir müssten in zusätzliche Trainer investieren. Und die zu bekommen, ist unglaublich schwer. Wir können keine großen Summen bezahlen und haben zuletzt schon keine neuen Trainer für die Mädchen gefunden. Ich bin froh, dass wir die Trainer haben, die wir haben.“ Neue Trainer für Jungenteams – ebenfalls eine utopische Aussicht in Schwelm.

Doch es gibt einen Verein in unmittelbarer Nachbarschaft, der männlichen Volleyball-Nachwuchs ausbildet: den TV Eintracht Vogelsang. Gernot Jost, der 2. Vorsitzendes TVV, berichtet: „Wir hatten zwischenzeitlich auch mehrere Jahre lang kein Jungenteam, aber seit drei Jahren haben wir wieder Mannschaften von der U12 bis zur U14. In der U16 spielen drei Jungs in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Bochum.“

Telefonat von Duwe und Jost

In der vergangenen Woche telefonierten Duwe und Jost miteinander. Dabei ging es auch um mögliche Kooperationen im Bereich Jungen-Volleyball. In den vergangenen Jahren gab es bereits einen partnerschaftlichen Austausch zwischen den beiden Klubs. „Wir unterstützen uns, wo es geht. Es ist auch so, dass wir mal Mädchen nach Schwelm schicken. Wir kooperieren, auch wenn wir gerade keine Spielgemeinschaften haben“, sagt Jost. Eine konkrete Zusammenarbeit wurde zunächst nicht vereinbart, allerdings lässt Duwe durchblicken, dass er künftig Jungen, die sich bei RE melden, weil sie gerne im Verein Volleyball spielen möchten, an Vogelsang verweisen wird.

Auf die Frage, ob das nicht dem Sport in Schwelm schade, meint Duwe: „Wir müssen doch erst einmal schauen, um wie viele Kinder es sich handelt, vielleicht sind es zwei oder drei, vielleicht aber auch fünf bis sechs. Zudem ist es doch egal, ob sie in Schwelm, Gevelsberg oder auf dem Mond Sport treiben, die Hauptsache ist doch, sie bewegen sich – natürlich am liebsten auf dem Volleyball-Feld.“

Fokus liegt auf den Mädchen

Bei der TG Rote Erde Schwelm wird der Fokus auch in den kommenden Jahren auf dem Mädchen-Volleyball liegen. Duwe betont: „Der Andrang und unsere Erfolge der letzten Jahre geben uns Recht.“