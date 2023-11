Rote Erde trumpft mit Trainer-Trio weiter auf und klettert

Schwelm/Siegen. Der Schwelmer Handball-Landesligist setzt sich in einer torreichen Partie gegen Siegen durch und weist nun eine positive Bilanz aus.

Der Handball-Landesligist RE Schwelm hat auch das zweite Spiel unter dem Interimstrio Björn Rauhaus, Kevin Kliche und Yannick Brockhaus für sich entschieden. Nach dem Auswärtssieg in Warstein setzte sich die RE am Samstagabend mit 38:36 (18:20) beim RSVE Siegen durch, steht erstmals in dieser Saison bei einer positiven Bilanz und kletterte durch den Erfolg in der Tabelle auf Rang fünf. Der schwache Saisonstart mit drei Niederlagen scheint nach fünf ungeschlagenen Partien vergessen, die Formkurve bei der RE zeigt weiterhin deutlich nach oben.

Ausschlaggebend war einmal mehr eine geschlossene Leistung des ganzen Teams, in dem die jungen Spieler eine immer größere Rolle einnehmen. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Spiel“, freute sich Kliche nach dem Abpfiff. „Wir sind als Außenseiter nach Siegen gefahren und haben über 60 Minuten ein starkes Spiel gemacht.“

20 Tore in den ersten zehn Minuten

Die Schwelmer traten in Siegen erstmals in ihren neuen Trikots an, hatten zu Beginn aber Probleme mit dem Angriffsspiel des RSVE. In einem munteren Spiel nutzten beide Teams ihre Chancen konsequent, nach gut zehn Minuten waren beim Stand von 10:10 bereits 20 Tore gefallen. Die Gäste stellten im weiteren Spielverlauf in der Deckung um und nahmen einen Spieler der Siegener offensiv aus dem Spiel, da die sonst so sichere 6:0-Deckung nicht so gut funktionierte wie erhofft.

Die Jungs hatten einen ganz wichtigen Anteil an den zwei Punkten, der Einzelne hat heute seinen Teil beigetragen. Kevin Kliche, Interimstrainer beim Handball-Landesligisten RE Schwelm

Nach dem knappen Rückstand zur Halbzeit kamen die Schwelmer gut aus der Kabine und lagen nach dem 23:22 (38.) durch Ruben Köhrer erstmals seit der Anfangsphase wieder in Front. Über die nun bessere Abwehrarbeit und viel Tempo im Gegenstoß und der zweiten Welle waren sie die spielstärkere Mannschaft, Yannick Brockhaus erhöhte weniger später auf 28:24 (43.). Dabei ließ die RE durch Fehlpässe im Gegenstoß sogar noch mehrere gute Möglichkeiten liegen. Im Anschluss bewiesen die Siegener, warum sie zu den besseren Teams der Liga zählen und kämpften sich Tor um Tor zurück. Sie nutzten einige Fehler und Zeitstrafen der Schwelmer, Tim Henrich erzielte knapp vier Minuten vor dem Spielende den Ausgleich zum 35:35.

Steinbach und die Youngster sind am Ende voll da

In der Schlussphase kehrte Finn Steinbach zurück ins Tor und unterstützte sein Team mit einigen wichtigen Paraden. Vorne fand die RE zurück zu ihrem Spiel und bewies in den entscheidenden Szenen Nervenstärke. Stephan Prüfer stellte die Führung wieder her, mit Lazaros Lazaridis und Benedikt Morguet krönten zwei junge Spieler mit den letzten beiden Schwelmer Toren ihre abermals sehr gute Leistung. „Die Jungs hatten einen ganz wichtigen Anteil an den zwei Punkten, der Einzelne hat heute seinen Teil beigetragen“, so Kliche, der vor allem mit dem Offensivspiel seiner Mannschaft zufrieden war. „Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und ordentlich Tempo gemacht. Es war ein erwartet schweres Spiel, umso glücklicher sind wir, mit zwei Punkten nach Hause zu fahren.“

RSVE Siegen - RE Schwelm 36:38 (18:20) RE Schwelm: Steinbach, J.-L. Pape – Prüfer 12/5, Wohlgemuth, Morguet je 6, Mebus, Fleischhauer, Lazaridis je 2, Köhrer 1, Schega, Hagemann, Ranke, Rauhaus

Mit nun 9:7 Zähler gehen die Schwelmer in die zweiwöchige Pause. Ob Kliche, Brockhaus und Rauhaus dann nochmals in der Verantwortung stehen oder die RE bis dahin einen neuen Trainer präsentiert hat, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden.

