Rüggebergs letztes Ligaspiel 2023 fällt ins Wasser

Der Sportplatz in Rüggeberg von oben. An diesem Wochenende finden dort keine Spiele statt.

Ennepetal Naturrasen im Ennepetaler Höhendorf unbespielbar, Partie gegen Wengern muss nachgeholt werden. Pokalspiel am Mittwoch noch fraglich.

Eigentlich wollte der Fußball-A-Ligist RW Rüggeberg an diesem Wochenende im Spiel gegen den Tabellenzweiten SC Wengern nach der jüngsten Negativserie Punkte sammeln, um nicht gänzlich in das tabellarische Mittelfeld der Liga abzurutschen. Doch daraus wird nichts, denn die Partie am Sonntag fällt aufgrund der Unbespielbarkeit des Naturrasenplatzes im Höhendorf aus. Wann genau die Partie nachgeholt wird, ist derzeitig noch offen.

Für RW Rüggeberg ist das Kalenderjahr 2023 in der Kreisliga A durch den Ausfall des Spiels gegen Wengern beendet. Am kommenden Wochenende pausiert der Amateursport aufgrund des Totensonntags, am letzten Spieltag des Jahres haben die Rüggeberger spielfrei. Trotzdem kann sich das Team von Trainer Daniel Frölich noch nicht in die Winterpause begeben, da am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) noch das Achtelfinale im Kreispokal gegen den Bezirksligisten SG BW Haspe ansteht. Ob diese Partie allerdings stattfinden können wird, ist noch unklar.

Nach dem ergiebigen Regen der vergangenen Tage ist der Platz in einem desolaten Zustand, wie der Sportliche Leiter Christian Hagemann berichtet. „Der Platz ist ein einziger Acker. Wir haben bis Freitag gewartet, aber keine Chance, der Platz ist viel zu tief.“

