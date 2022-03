RW Rüggeberg meldet sich nach derber 2:10-Klatsche zurück

Ennepetal. Wenige Tage nach dem Debakel gegen den Tabellenführer setzt sich der Fußball-A-Ligist aus dem Höhendorf im Nachholspiel souverän durch.

Einen erfolgreichen Abend hatte RW Rüggeberg gegen den FC Wetter II. Drei Tage nach der 2:10-Blamage gegen den SC Obersprockhövel II haben sie die Schmach wieder ausgebügelt. Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A2 gewannen sie gegen den Tabellennachbarn mit 3:1 (1:1).

„Wir hatten das Spiel die ganze Zeit im Griff und in den ersten Minuten schon drei hundertprozentige Tormöglichkeiten“, schilderte Rüggebergs Trainer Daniel Frölich die Anfangsphase. Den ersten Treffer erzielte Sebastian Wiese, welcher auf der linken Seite nach innen zog und zur 1:0-Führung vollendete. Die Antwort von den Gästen ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Ball sorgte Wetter nur wenige Momente später für den schnellen Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erwischte der Gastgeber den besseren Start. Diesmal wurde Flamur Zhushi im Sechzehner vom Wetteraner Kapitän Robert Pownung zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte das Geburtstagskind Ali Allouch sicher zur zweiten Führung seiner Mannschaft. Den Deckel auf den Sieg setzte Beyhan Kilic mit einem flach geschossenen Freistoß.

Durch den Sieg konnte Rüggeberg die Wogen von dem Debakel am Sonntag wieder ein wenig glätten: „Wir wollten die Niederlage wieder ausbügeln. Das war eine sehr gute Reaktion nach der Klatsche am Wochenende. Wir haben ein völlig anderes Gesicht gezeigt“, lobte Daniel Frölich den Auftritt.

Nach zwei Pleiten wieder in der Spur

Zudem war der Sieg das erste Lebenszeichen seines Teams. Denn die Überraschungsmannschaft der Hinrunde kam in diesem Jahr mit zwei Pleiten in zwei Spielen noch nicht richtig in Fahrt. Nun also die ersten Zähler: „Das war das richtige Zeichen und auf dieser Leistung können wir aufbauen“, meinte auch ein glücklicher Trainer.

