RWR bekommt von Voerde II auf die Socken – aber gewinnt

Ennepetal. Wirklich schön war das Ennepetaler Derby nicht, dafür mehr als hart umkämpft: „Es wurde gezielt versucht, unsere Spieler zu bearbeiten.“

Vielleicht lag es an der Last, die auf den Schultern der beiden Team lag, mit der sie in die Partie gegangen waren. In jedem Fall war der knappe und für RW Rüggeberg überaus wichtige 4:2 (2:1)-Sieg gegen BW Voerde II keiner, der ansehnlichen Fußball geboten hat. Ganz im Gegenteil: Das Spiel in der Kreisliga A2 war war ein hart umkämpftes Derby mit einem Ausgang, mit dem sich am Ende beide Teams anfreunden konnten.

Für die Rüggeberger war es eine Art Befreiungsschlag, nachdem sie zuletzt zwei Spiele nicht gewonnen und damit den Anschluss an die Tabellenführung trotz guter Leistungen verloren hatten. „Das war wichtig nach den beiden Ergebnissen. Es war wichtig, ein Zeichen zu setzten“, freute sich RWR-Trainer Daniel Frölich. Und er schob direkt hinterher: „Erfolge verbessern immer die Stimmung in der Mannschaft. Auch deshalb war es wichtig für uns, wieder zu gewinnen“.

Mühevoller Beginn

Dabei hatte sein Team gegen den Aufsteiger aus Voerder allerdings einige Mühe. Mit 1:0 gingen die Rüggeberg durch Younes Khoutour zwar nach 12 Minuten in Führung. Doch lange hatte diese nicht Bestand. Nach einer Flanke von außen glich der Voerder Julian Bennek mit dem Kopf zum 1:1 aus (20.)

Die Rüggeberger hatten ihrerseits die passende Antwort parat und Leander Jendrezey sorgte mit dem Kopf nach einer Hereingabe von Ole Höfinghoff kurz darauf für die erneute Führung (22.), die dann bis zur Halbzeitpause Bestand hatte. Das Spiel war offen, beide Mannschaften kamen trotz der ungleichen Tabellenposition zu Chancen. Der Vorletzte Voerde II hielt gut mit: „Wir mussten hinten teilweise richtig Gas geben“, gestand der Rüggeberger Trainer Frölich.

„Fortschritt kann man das nicht nennen“

Das ist auch ein Grund, warum die Voerder trotz der Niederlage nicht gänzlich unzufrieden mit der nächsten Pleite waren. „Wir haben gegen einen von oben mitgehalten und nach dem 1:8 gegen Wengern eine gute Reaktion gezeigt“, hob Voerdes Coach Ferhat Öztürk das Positive hervor. Sein Team ging nach einem starken Saisonstart mit einer Negativserie in die Partie. Nichtsdestotrotz: Die Abwärtsspirale haben die Voerder trotz des verbesserten Auftritts nicht gebrochen. „Wir haben in einem offenen Spiel wieder den Kürzen gezogen – das muss ich leider oft so formulieren. Einen großen Fortschritt kann man das deswegen nicht nennen, weil wir wieder verloren haben. Auch, wenn es ein klar besseres Spiel von uns als zuletzt war“, meinte Öztürk.

Er und sein Team mussten nach dem Wiederanpfiff nach einer Flanke von Phil Blumenroth und dem Abschluss vom Timo Bartsch (65.) das 3:1 schlucken. Zwar verkürzte Lars Jesinghaus mit dem Kopf nach einem Freistoß von Manuel Nikolla noch mal zum 2:3 (73.), doch am Ende machte Rüggebergs Bartsch den Sieg klar (85.). Der Voerder Innenverteidiger soll laut BW davor klar gefoult worden sein.

Ein sehr hartes Derby

Generell soll es ein sehr hart geführtes Derby gewesen sein – zum Teil auch überhart. „Es wurde gezielt versucht, unsere Spieler zu bearbeiten. Das war eine extreme Härte. Dem muss man sich dann stellen und ich bin froh, dass wir uns am Ende durchgesetzt haben, auch, wenn wir auf die Socken bekommen haben“, meinte RW Rüggebergs Übungsleiter Daniel Frölich, der mit seinem Team nach einem harten Stück Arbeit wieder zurück in die Spur gefunden zu haben scheint.

