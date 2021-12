Sander ist mit Platz elf in Gröden nicht zufrieden

Gröden/Ennepetal. Mit einer wieder einmal starken Fahrt hat Andreas Sander in Gröden seinen ersten Top10-Platz in diesem Winter in der Abfahrt nur knapp verpasst.

Nach seinem eher enttäuschenden 18. Platz in seiner Paradedisziplin Super-G konnte sich der Ennepetaler Ski-Rennfahrer Andreas Sander in der Abfahrt von Gröden am Samstagmittag einen sehr guten elften Platz sichern. Damit beendet der Vize-Weltmeister in der Abfahrt aus dem Vorjahr das erste Rennwochenende in diesem Winter auf europäischem Boden beinahe mit seiner ersten Platzierung unter den besten zehn Fahrern in der Abfahrt. Sieger wurde überraschend der US-Amerikaner Bryce Bennett vor Otmar Striedinger (Österreich) und dem Schweizer Niels Hintermann.

Mit der Startnummer drei blieb Sander direkt hinter der Zeit des Österreichers Striedinger, der den Wettkampf auf der Saslong eröffnet hatte. Wieder einmal gelang Sander dabei eine technische saubere Fahrt, einzig mit der berüchtigten Schaslatt, die mit welligen Passagen als besonders anspruchsvoller Teil der Strecke gilt, hatte der gebürtige Ennepetaler einige Probleme. „Heute weiß ich wo ich die Fehler gemacht habe, das ist mir lieber als gestern. Trotzdem wäre ich lieber mit einem guten Rennen in die Pause gegangen“, sagte Sander im Anschluss an seine Fahrt am Mikrofon des ZDF.

Die Pause ist nur kurz

Sander lag lange auf dem achten Platz, ehe ihn zwei seiner Teammitglieder aus den besten Zehn schoben. Simon Jocher und Josef Ferstl waren mit hohen Startnummern noch schneller als Sander. Jocher beendete das Rennen als bester deutscher Starter auf Platz acht, knapp vor Ferstl. Ferstl war als 33. ins Rennen gegangen und lieferte einen schnellen Lauf, wurde aber während seiner Fahrt mit gelber Fahne abgewunken. Der Italiener Bretti vor ihm war im Ziel gestürzt, sein in die Zieleinfahrt liegender Ski verhinderte die Weiterfahrt von Ferstl. Romed Baumann rangierte am Ende auf Rang 18.

Die Pause ist für Andreas Sander und das Speed-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) allerdings kurz. Bereits ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag (Sonntag, 26. Dezember) geht es für die Skifahrer im italienischen Bormio mit dem nächsten Weltcup-Rennen weiter. Die vom DSV ausgegebene Norm für die Qualifikation zu den Olympischen Winterspielen in Peking hat Sander bereits mit seinem vierten Platz in Beaver Creek (USA) erfüllt.

