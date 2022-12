Sander muss warten: Rennen in Gröden wegen Nebels abgesagt

Gröden/Ennepetal. Der Ennepetaler Andreas Sander ist aktuell vor allem im Super-G in guter Verfassung. Die gute Form konnte er am Freitag aber nicht bestätigen.

Einen Tag nach dem starken Auftritt von Andreas Sander in der Abfahrt im italienischen Gröden ist das Super-G-Rennen der Herren am Freitagmittag abgesagt worden. Grund dafür war starker Nebel, der einen Start der Speedspezialisten nicht möglich machte. Für den Ennepetaler Sander, aktuell Sechster im Disziplin-Weltcup, eine ärgerliche Nachricht, da sich der 33-Jährige momentan in einer starken Verfassung befindet.

Das wurde sich bereits bei den ersten beiden Weltcup-Wochenenden in Nordamerika deutlich. Dort hatte Sander vor allem im Super-G starke Leistungen gezeigt und die Rennen in Beaver Creek (5.) und Lake Louise (12.) mit guten Platzierungen abgeschlossen.

In der Abfahrt hinkte Sander den eigenen Ansprüchen mit einem 31. Platz in Beaver Creek und einem 19. Platz in Lake Louise noch hinterher. Zum Auftakt der Weltcup-Rennen in Europa am Donnerstag im italienischen Gröden präsentierte Andreas Sander seine aufsteigende Form und verpasste eine Platzierung unter den besten Zehn mit seinem 14. Platz in der Abfahrt nur knapp.

Nächste Chance für Sander bereits am Samstag

Seine gute Verfassung kann Sander, vorausgesetzt passender Wetterbedingungen, bereits am Samstag wieder zur Schau stellen. Dann geht es für den für die SG Ennepetal startenden Vize-Weltmeister zum zweiten Abfahrtsrennen an diesem Wochenende. Das Rennen wird ab 11.45 Uhr live in der ARD-Mediathek übertragen. Anschließend an das Wochenende in Gröden folgt eine kurze Pause über die Weihnachtsfeiertage, ehe es am 28. und 29. Dezember mit einem Abfahrts-und einem Super-G-Rennen in Bormio (Italien) weiter.

