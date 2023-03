Sander rast zu Platz drei: Ennepetaler in Form seines Lebens

Andreas Sander aus Ennepetal rast in Andorra zum dritten Platz in der Abfahrt.

Der Ennepetaler Andreas Sander steht schon wieder auf dem Podium. Nach dem zweiten Rang in Aspen wird er nun in Andorra Dritter.

Die Form seines Lebens – nichts anderes kann und muss man Andreas Sander aktuell attestieren. Anderthalb Wochen nach seinem Husarenritt in Aspen und Rang zwei im Super-G, erreichte der Ennepetaler in Andorra jetzt schon wieder einen Podiumsplatz bei einem Weltcuprennen: Rang drei stand für den 33-Jährigen beim Abfahrtssieg von Vincent Kriechmayr (Österreich) und 13 Hundertstelsekunden Rückstand zu Buche.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Ein geiler Teamerfolg“, jubelte Sander, schließlich war Mannschaftskollege Romed Baumann auf Platz zwei gefahren. „Das genießen wir richtig!“ Noch im Zielraum gab es während der Frauen-Abfahrt die ersten Kaltgetränke.

Kommt der nächste Erfolg

Und es kann durchaus sein, dass auch am heutigen Donnerstag in den Pyrenäen noch einmal gefeiert wird: Beim Weltcup-Saisonfinale in Soldeu stehen um 11.30 Uhr die Super-G-Wettbewerbe an. Andreas Sander ist bereit…

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm