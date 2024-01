Andreas Sander präsentiert sich am zweiten Tag in Kitzbühel von einer anderen Seite und verbessert sich um über 20 Plätze.

Ski Alpin Sander zeigt an Tag zwei in Kitzbühel ein anderes Gesicht

Kitzbühel Der erste Tag auf der Streif war für den Ennepetaler Skifahrer zum Vergessen, doch an Tag zwei ändert sich bei seinem Auftritt alles.

Nach einem enttäuschenden Streif-Auftakt, bei dem es für den Ennepetaler Skifahrer Andreas Sander nur für den 48. Platz reichte, zeigte sich der 34-Jährige am zweiten Tag des größten Abfahrtsrennens von einer anderen Seite. Er eröffnete den Wettkampf am Samstag, jagte deutlich selbstbewusster als am Vortag über die Strecke und kam auf den 23. Platz (+2.54s). Zwei weitere Fahrer erlebte besondere Momente.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Mit seiner Zeit von 1:55.50 wäre Sander am Freitag Erster geworden, auch wenn diese aufgrund der äußeren Bedingungen nicht mit der des Vortages ins Verhältnis zu setzen ist. Trotzdem zeigte sich der Ennepetaler positiv über seinen Leistungsumschwung. „Ich hatte ein super Gefühl. Die Streif war heute sensationell, wir haben ein bisschen am Set-up geändert und ich hatte einen super Grip. Ich kann mit einem Lächeln abreisen“, sagte ein zufriedener Sander im Interview. Mit etwas mehr Körpersprache und Selbstvertrauen hätte der Fahrer der SG Ennepetal laut eigener Aussage vor allem im unteren Teil der Strecke mehr herausholen und die Top 20 angreifen können.

Ich hatte ein super Gefühl. Wir haben ein bisschen am Set-up geändert und ich hatte einen super Grip. Ich kann mit einem Lächeln abreisen. Andreas Sander über Tag zwei auf der Streif

Nachdem der Franzose Cyprien Sarrazin bereits am Freitag das Hahnenkammrennen gewann, wuchs er auch an Tag zwei wieder über sich hinaus. Speedspezialist Marco Odermatt legte vor, doch Sarrazin pulversisierte mit fast einer Sekunde Vorsprung die Zeit des Schweizers, schrieb sich in die alpinen Geschichtsbücher ein und beschrieb seinen Erfolg als „besten Moment seines Lebens“. Eine rote Gondel als Ehre gab es obendrauf. „Es gibt keine Superlative mehr für das, was die hier abliefern. Sie werden unseren Sport immer weiter verbessern“, lobte Sander seine Kontrahenten.

Auch für seinen DSV-Teamkollegen Thomas Dreßen war es ein besonderer Tag. Unter dem tosenden Applaus von 45.000 Zuschauern fuhr er jetzt sein letztes Rennen ins Ziel. Dort bekam er eine Champagner-Dusche serviert. Und auch die Tränen flossen beim 30-Jährigen, der insgesamt fünf Mal im Weltcup gewinnen konnte. Der Streif-Sieger von 2018 beendete nun beim Kitzbüheler Abfahrtsspektakel seine Karriere.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm