SC Obersprockhövel II jagt nach dem goldenen Oktober

Markus Möller feuert seinen SC Obersprockhövel II an.

Sprockhövel. Der Bezirksligist hat ein klares Ziel vor Augen: nach dem starken September soll der perfekte Oktober. Das Team will weiter marschieren.

Es läuft und läuft beim SC Obersprockhövel II in dieser Saison. Im zweiten Bezirksliga-Jahr hat der letztjährige Aufsteiger einen Traumstart hingelegt, der sich immer weiter bis nun mitten in die Saison hineinzieht und nicht aufzuhören scheint. Am Sonntag möchte der SCO II nach einem starken September auch den Oktober mit einem Dreier gegen RW Lüdenscheid vergolden.

Wie lange hält die Erfolgsserie der Obersprockhövler Zweitvertretung noch an? „Ich kann nicht nach vorne sehen“, sagt ein zufriedener Trainer Markus Möller und lacht. „Aber wir sind momentan richtig gut drauf und schauen von Sonntag zu Sonntag. Wie lange das so noch weitergeht, kann ich nicht vorhersagen. Ich hoffe aber, dass es noch lange so gut läuft.“

Heimbilanz ausbaufähig

Sein Team kassierte in dieser Saison in elf Spielen nur eine Niederlage, steht auf dem dritten Platz. Im Oktober gab es drei Remis und einen Sieg, der SCO II blieb ungeschlagen. In diesem Monat setzte die Reserve mit drei Siegen und nur einem Remis noch mal einen drauf. Zusammen sind es nun acht Liga-Spiele, die Obersprockhövel ungeschlagen ist. „Wir können jetzt mit einem Sieg den Oktober vergolden. Wir werden alles daransetzten“, verspricht Möller.

Verbessern möchte der Trainer im Heimspiel gegen Lüdenscheid (Anstoß 12.45 Uhr) dann auch das einzige Manko in dieser Saison: die Heimbilanz. Während der SCO auswärts das bisher beste Team ist, holte die Mannschaft daheim in fünf Spielen nur sechs Punkte. Aber: „Insgesamt sind wir zufrieden, hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich es sofort unterschrieben. Ich bin stolz auf meine Truppe und was sie gerade leistet“, sagt Möller.

