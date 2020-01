SC Rist Wedel beendet Schwelmer Höhenflug

Mit einer 80:85 Niederlage verlieren die EN Baskets Schwelm nicht nur das erste Spiel des noch frischen Jahres 2020, sondern auch das erste Heimspiel in der laufenden Saison. Trainer Falk Möller bemängelt die fehlende Einstellung seiner Mannschaft in der Begegnung gegen den Sc Rist Wedel.

Möller bemängelt fehlende Einstellung

„Die mussten jetzt auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden“, ärgert sich ein Baskets-Fan im Catering-Bereich der Schwelm-Arena, in der sich nach dem Spiel die beiden Trainer zu einer kleinen Pressekonferenz einfanden. Die Körpersprache der beiden Coaches konnte unterschiedlicher nicht sein. Während Benka Barloschky, Trainer aus Wedel, bis über beide Ohren strahlte, sah man im Gesicht des Baskets-Coach Möller die pure Enttäuschung. Seine Mannschaft hatte gerade das erwartet schwere Spiel gegen den SC Rist Wedel verloren, obwohl man fünf Minuten vor dem Ende noch mit acht Punkten führte. Es sah lange so aus, als könne man den fünften Sieg in Folge einfahren und so die weiße Heim-Weste wahren.

Sieht spektakulär aus, in diesem Fall nützt es aber kaum etwas: Mit einem sehenswerten Dunk trifft Daniel Mayr, doch am Ende haben die EN Baskets Schwelm gegen den SC Rist Wedel mit 80:85 das Nachsehen. Foto: Michael Scheuermann

„Mir hat die Einstellung in der Mannschaft heute gefehlt. Vor allem in der Defensive waren wir schlecht. 85 kassierte Punkte zuhause sind zu viel – genauso wie die 19 Turnover. Wenn du Tabellenführer bist, dann musst du immer fünf Prozent mehr als der Gegner geben“, resümierte Falk Möller das Spiel seiner Mannschaft. Das Fazit von Benka Barloschky fiel wesentlich positiver aus: „Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft. Wir haben nicht aufgegeben und unglaublich diszipliniert gespielt. Die Jungs waren mental da. Wir haben uns den Sieg heute hart erkämpft.“

Beide Teams starteten nervös ins Spiel

Die von Möller kritisierte fehlende Einstellung äußerte sich vor allem in vielen technischen Fehlern. Beide Mannschaften starteten unsicher und gehemmt in das Spiel. Gerade die Anfangsminuten waren von Fehlversuchen und einfachen Ballverlusten geprägt. Mit der Einwechselung des dänischen Nationalspielers David Knudsen nahm das Schwelmer Spiel an Fahrt auf. In der ersten Halbzeit war es immer wieder der Däne, der mit starken Aktionen die Schwelmer im Spiel hielt. Nach einem zeitweise neun Punkte großen Rückstand erkämpfte Milen Zahariev mit sechs aufeinanderfolgenden Punkten die langersehnte Führung zurück, die die Baskets dann auch mit in die Pause nahmen.

Crunchtime entwickelt sich zum Krimi

Nachdem die Basketballer aus Wedel stark aus der Kabine kamen und zeitweise wieder die Führung übernahmen, sahen die Zuschauer eine knappe und ausgeglichene Partie. Die sogenannte Crunchtime, also die entscheidenden letzten zwei bis drei Minuten in einem Basketballspiel, entwickelten sich zu einem echten Krimi. Die nun sehr offensiv und aggressiv deckenden Gäste zwangen die Baskets zu vielen Fehlern und Turnovern, die gerade in den Schlussminuten eiskalt bestraft wurden. In der wohl spielentscheidenden Szene, 53 Sekunden vor dem Ende, verlor Montrael Scott nach hartem Einsteigen des Gegners den Ball. Die Aufregung in der Halle war groß, hatten einige Fans dort ein Foul gesehen. Scott verletzte sich in dieser Situation und musste vom Feld. Justus Hollatz, der erfolgreichste Wedeler mit 23 Punkten, der auch in der Basketball-Bundesliga für die Hamburg Towers auf Punktejagd geht, ließ sich nicht beirren und netzte zur 80:77-Führung ein. Bezeichnend für das Spiel war, dass auch dem letzten Korberfolg der Wedeler – zum 85:80-Endstand – ein Ballverlust der Baskets vorausging.

Falk Möller erwartet Wiedergutmachung gegen Bochum

Der Schwelmer Höhenflug durch die ProB scheint jetzt erst einmal beendet zu sein. Nach vier Siegen in Folge und einer makellosen Heimbilanz muss die Mannschaft von Coach Möller einen Rückschlag verkraften. Zwar stehen die EN Baskets Schwelm am Ende des Spieltages immer noch oben, und dennoch sitzt der Stachel nach dieser eher schwachen Vorstellung und der verdienten Niederlage tief.

Schon nächsten Samstag haben die Baskets die Möglichkeit vor heimischem Publikum eine Antwort auf den Misserfolg zu geben. „Wir wollten alle Heimspiele gewinnen. Das ist uns offensichtlich nicht gelungen. Wedel hat heute großartig gespielt. Ich hoffe auf eine Reaktion der Mannschaft nächste Woche gegen Bochum.“ Dabei wird das Spiel sicher kein Selbstläufer. Die VfL-Korbjäger aus der Ruhrstadt stehen nach zwei Siegen in Folge auf dem vierten Platz der Tabelle und sind ein sicherer Playoff-Kandidat. Im Übrigen gewannen die Bochumer Ende des letzten Jahres gegen Rist Wedel. Die Baskets müssen also eine Schüppe drauflegen, wenn sie das nächste Heimspiel wieder für sich entscheiden möchten. Die Niederlage gegen Wedel war am Ende eine Mischung aus schwacher Einstellung und zu vielen Fehlern. Beides wird die Mannschaft gegen Bochum ändern müssen.

Sorgen um Montrael Scott

Nach dem überragenden Spiel in Iserlohn, in dem Montrael „Monti“ Scott mit 44 Punkten soviel Körbe erzielte, wie normalerweise eine gesamte Mannschaft in einer Halbzeit, waren auch in diesem Spiel alle Augen auf den Amerikaner gerichtet. Wenngleich er diese Ausnahmeleistung nicht wiederholen konnte, übernahm der schnelle Guard der Baskets auch gegen Wedel eine wichtige Rolle. Mit 14 Punkten, sechs Assists und sieben Rebounds, spielte Scott eine solide Partie. Eine Minute vor dem Ende des Spiels verletzte er sich in einem Zweikampf und musste vom Platz. Würde er gegen die Bochumer fehlen, wäre das eine große Schwächung für die Baskets. Doch Trainer Möller gibt leichte Entwarnung: „Monti ist auf den Kopf gefallen. Ich weiß nicht, ob er eine Gehirnerschütterung hat oder Ähnliches. Ich gehe aber davon aus, dass er nächste Woche wieder dabei ist.“ Scott ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Das zeigen auch seine Statistiken in der Saison: Aktuell steht er mit durchschnittlich 17,9 Punkten pro Spiel auf dem 9. Platz der besten Scorer in der Liga. Mit im Schnitt sieben Assists im Spiel ist Montreal Scott sogar der beste Vorbereiter der gesamten ProB.