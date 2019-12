SC Wengern gegen SpVg Linderhausen fällt aus

Idylle am Brasberg im vergangenen Sommer. Doch an diesem Wochenende ist der Platz nicht bespielbar, die Partie des SC Wengern gegen die SpVg Linderhausen fällt aus.

Wetter/Schwelm. Eigentlich sollten am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, der SC Wengern die SpVg Linderhausen empfangen. Doch der abstiegsbedrohte Drittletzte um Trainer Wolfgang Hamann wird nicht gegen den Siebten um Trainer Marvin Borberg spielen. Der Platz auf dem Brasberg – der hier so idyllisch im Foto aus dem vergangenen Sommer daher kommt – ist nicht bespielbar. Wann die Begegnung nachgeholt wird, das ist noch offen.