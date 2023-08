Schalke, Duisburg, Bochum: FFC Ennepetal vor Hammer-Gegnern

Ennepetal. Das sind mal Vorbereitungsspiele, die sich sehen lassen können: die U15-Juniorinnen des FFC Ennepetal erwarten drei Mega-Gegner in nächster Zeit.

Für die Nachwuchsfußballerinnen des FFC Ennepetal stehen in den kommenden Wochen drei prestigeträchtige Spiele bevor: Die U15-Kickerinnen treffen mit dem FC Schalke 04, MSV Duisburg und dem VfL Bochum in Testspielen auf drei Top-Gegner aus der Umgebung.

Los geht es an diesem Samstag mit der Auswärtspartie gegen den MSV Duisburg. Die Freude bei den Jugend-Fußballerinnen vor dem Auftakt der drei Partien gegen die bekannten Gegner ist riesengroß. Trainer Mustafa Kara verrät, wie die Partien zustande kamen: „Das ging alles ganz einfach. Wir haben uns bei ihnen gemeldet und dann einen Termin ausgemacht“, verrät der Coach.

Weiter geht es dann am kommenden Freitag gegen den FC Schalke 04. Die Schalkerinnen werden dann um 18 Uhr am Büttenberg gastieren. Bis es schließlich zum nächsten Top-Gegner kommt, dauert es ein wenig. Zum Abschluss treten die Nachwuchsfußballerinnen des FFC auswärts gegen den VfL Bochum an (15. Oktober).

