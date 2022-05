Schaulaufen am Tanneneck? Voerde will anständig bleiben

Ennepetal. Die Saison ist für den Fußball-Bezirksligisten FC BW Voerde so gut wie gelaufen. Zeit also, den jungen Spielern Einsatzzeiten zu verschaffen.

22 Grad und heiter: Die Wetteraussichten für Sonntagnachmittag lassen am Tanneneck „Sommerfussball“ erwarten. Mit Gastgeber BW Voerde und TSK Hohenlimburg stehen sich ab 15 Uhr zwei Teams gegenüber, für die die Saison gelaufen ist. Olaf Steinhaus, der Vorsitzende der Voerder Fußballer, hatte schon nach dem 2:3 am Vorsonntag beim SV Deilinghofen-Sundwig erklärt: „Da kommt jetzt noch drei Mal Schaulaufen.“

Auch für die Partie gegen den Tabellensieben gilt: „Die Saison anständig zu Ende bringen und sehen, was so geht.“ Dazu gehört auch, Nachwuchsspielern eine Chance zur geben, sich zu zeigen. Nach den A-Jugendlichen Knuth und Krahl feierte am letzten Spiel auch Bastian Alexius, Sohn des bekannten Ennepetaler Schaustellers, sein Debüt in der Bezirksliga. Der bisher in der zweiten Mannschaft beheimatete Spieler kam für die letzten 25 Minuten für Sinan Hajra in die Partie. „Er wollte sich im Hinblick auf die kommende Saison mal in der Ersten ausprobieren“, erläuterte Steinhaus. „Bastian gehört jetzt zum Kader der Bezirksliga-Mannschaft und schnuppert da mal rein.“

Zuletzt nicht bissig genug

Ob die Hohenlimburger das „Schaulaufen“ mitmachen, ist indes ungewiss. Denn die Heimniederlage vom letzten Sonntag gegen den VfB Schwelm wurmte sie doch mächtig, auch wenn ihr Trainer Ferhat Kulakac hinterher zugab: „Ein verdienter Sieg der Schwelmer, sie waren bissiger.“ Allerdings war TSK personell arg gebeutelt mit nur zehn fitten Spielern in die Partie gegangen, der angeschlagene Abdul Kerim Dastan musste zum Komplettieren der Elf auf die Zähne beißen. In Voerde hofft Kulakac wieder auf ein breiteres Aufgebot.

Die Voerder dagegen werden mit demselben Kader wie letzten Sonntag arbeiten können. „Ich hoffe, dass die Mannschaft nach dem guten Einsatz im Training ihre gute Heimserie fortsetzen wird“, sagt Vereinsboss Steinhaus.

