Schipnik verhindert Blamage für Voerde in letzter Minute

Der FC Blau-Weiß Voerde kommt in dieser Saison nicht wirklich aus dem Quark. Gegen den bislang mit 1:14 Toren aus drei Spielen punktlosen Aufsteiger TuS Ennepe kam das Team von Trainer Marco Polo am Tanneneck nicht über ein 2:2 (1:2)-Remis hinaus. Die Gastgeber waren mental noch gar nicht auf dem Platz, da lagen sie bereits mit zwei Treffern im Rückstand. Noch keine drei Minuten waren gespielt, als David Wolf bereits seinen zweiten Torerfolg feierte.

Jannis Pflüger verkürzt auf 1:2

Es dauerte bis zur Mitte der ersten Halbzeit, bevor Voerde ins Spiel gefunden hatte. Jannis Pflüger gelang nach schönem Zuspiel von außen mit trockenem Schuss der Anschlusstreffer. Doch die Wende brachte dies nicht. Voerde agierte zu viel mit langen Bällen und fand keine spielerischen Lösungen, auch wenn Marc Kiewitt erstmals wieder in der Startelf stand.

Die Partie wurde im zweiten Durchgang offener, Chancen ergaben sich auf beiden Seite. Die vielleicht beste der Platzherren vergab Kiewitt in der 64. Minute. In der Schlussphase waren die Halveraner der Entscheidung nahe, vergaben aber zweimal kurz hintereinander. Dagegen verhinderte Tobias Schipnik in der letzten Minute noch die Vollblamage für seine Farben mit seinem Treffer zum 2:2-Ausgleich. Ein glücklicher Punktgewinn für Voerde in einer streckenweise hitzig geführten Partie mit allerdings nur drei Gelben Karten.