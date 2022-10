Schoger hat beim FSV-Sieg überall seine Füße im Spiel

Zeigt in Schwerte eine Galavorstellung: Gevelsbergs Mathias Schoger.

Schwerte/Gevelsberg. Krise? Welche Krise? Mathias Schoger zeigt beim Sieg des FSV Gevelsberg beim VfL Schwerte eine echte Galavorstellung. Auch Husseck trifft doppelt

Mathias Schoger trifft wieder – und der Fußball-Bezirksligist FSV Gevelsberg gewinnt. Beim defensivstarken VfL Schwerte setzten sich die Gevelsberger souverän mit 4:1 (4:1) durch. Dabei war Schoger nicht nur mit einem Knallertor sondern auch mit erfolgreicher Vorbereitung aufgefallen.

Während Trainer Lars Möske der Mannschaft insgesamt ein Pauschallob zollte, hob er vor allem zwei Spieler hervor: „Henrik Behr und Julian Dienemann haben heute einen tollen Job gemacht, Was sie heute abgeräumt haben, war der Wahnsinn.“ Alles, was sie sich vorgenommen hatten, haben die Gevelsberger in Schwerte umgesetzt.

Hussecks Riecher wird zwei Mal belohnt

Dabei lief es von Beginn an wie geschmiert. Schon nach neun Minuten erzielte Yann Luca Husseck den Führungstreffer mit freundlicher Unterstützung der tiefstehenden Sonne. Max Schröder hatte eigentlich etwas ungenau geflankt, doch Schwertes Keeper David Graudejus sah den Ball gegen die Sonne nicht. Husseck lief durch und köpfte die Kugel ins leere Tor. Wenig später hieß es bereits 2:0, nachdem sich Schröder und Liavas durchgespielt hatten und der Grieche eine Maßflanke vors Tor geschlagen hatte, die nur zwei Spieler verwandeln konnten: Schoger oder VfL-Abwehrspieler Nils Berg. Der entschied sich einzugreifen und traf ins eigene Tor, nahm damit dem FSV-Goalgetter die Arbeit ab.

Auch beim 3:0 war wieder Schoger beteiligt. Seinen wuchtigen 20-Meter-Freistoß konnte Graudejus nur abklatschen – Husseck bedankte sich mit dem 3:0. Eine Unachtsamkeit sorgte in der 37. Minute für Schwerter Ballbesitz, die Flanke wurde von der FSV-Defensive unterschätzt, sodass Mohamed Ouali keine Mühe hat aus drei Metern einzuköpfen. Mathias Schoger hielt sich mit dem Toreschießen zunächst zurück. Doch als ihn Liavas kurz vor der Pause mit einem tollen Zuspiel in Szene gesetzt hatte, sorgte er mit einem „brutalen Schuss ins lange Eck“ (Lars Möske) für das 4:1.

Gevelsbergs Trainer Möske voll des Lobes

„Die erste Halbzeit war wirklich sensationell“, schwärmte Möske. Zwar verloren die Gevelsberger in Überzahl danach leicht den Faden, konnten diesen aber später wieder aufnehmen. Trainer Möske blieb gelassen: „Vier Stück gegen eine so defensivstarke Truppe, die erst acht Treffer kassiert hatte, das kann sich sehen lassen.“ Der FSV hält damit als Tabellendritter Anschluss an die Spitze.

