Am Ball BW Voerde Nr. 20 SASCHA SCHROEDER

Fußball Kreisliga B2 Schröder schießt Absteiger Voerde II an die Tabellenspitze

Ennepe-Süd. Blick in die Fußball-Kreisliga B2: Wechsel bei der Tabellenführung durch späten Voerder Sieg. Vatanspor gewinnt am Hundeicken. FSV III souverän.

In der Fußball-Kreisliga B2 ging es an diesem Wochenende mitunter heiß her, drei Rote Karten wurden verteilt. Das Wichtigste zu den Spielen der heimischen Mannschaften im Überblick.

Mit einem 2:1 (0:0)-Sieg gegen den FC SW Silschede II hat BW Voerde II die Tabellenführung erobert. „Wir freuen uns, dass wir langsam ins Rollen kommen“, sagte Angreifer Sascha Schröder nach dem vierten Sieg in Serie. Sein Team hat allerdings zwei Spiele mehr als die beiden Verfolger absolviert. Schröder selber trug mit einem späten Siegtreffer in der 93. Spielminuten maßgeblich zum Erfolg bei. Zuvor sorgte der Silscheder Chris Dombrowski mit einem Eigentor (57.) sowie einem Treffer für sein Team (71.) für den 1:1-Zwischenstand. Nicht ganz sportlich ging es dann Richtung Spielende zu. SW-Spieler Achim Drees sah in der Nachspielzeit eine Rote Karte wegen groben Foulspiels. „Das war eine harte Entscheidung“, fand Gegner Schröder.

Zwei Platzverweise und Hoffnungen bei Vatanspor

Mit einem 3:1 (2:1) gegen den FC Gevelsberg-Vogelsang II feierte die SG Vatanspor Gevelsberg ebenfalls einen Dreier. Mesut Öngel schnürte einen Hattrick und wurde zum Spieler der Begegnung (6., 15., 80.). Der Vogelsanger Yasin Güngörmüs traf zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss (40.). Vatanspor spielte bei dem Sieg lange Zeit in Unterzahl, weil Ali Tekdemir nach einer Notbremse glatt Rot sah (17.). Bei Vogelsang II wurde Mustafa Gökgül in der Schlussphase mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (86.). „Das war ein wichtiger Sieg, wir wollen aufsteigen und haben gezeigt, dass wir oben mitspielen können. Noch ist alles offen“, sagte SG-Trainer Baris Hanyildiz.

Die SpVg. Linderhausen II und der RSV Altenvoerde trennten sich torlos. Einen klaren Sieg hingegen feierte der FSV Gevelsberg III mit 3:0 beim SV Büttenberg. Serhat Yilmaz (43.), Patrick Borggrefe (44.) und Sahir Mola (90.) trafen.

