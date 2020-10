Schwelm beeindruckt in schwieriger Lage

Eine starke Halbzeit reichte dem VfB Schwelm nicht, um Spitzenreiter SV Deilinghofen/Sundwig die erste Niederlage beizubringen. Am Ende einer über weite Strecken rassigen Partie aber stand eine 3:3 (1:2)-Punkteteilung – und damit der erste Fleck auf der bisher blütenweißen Deilinghofer Weste. „Ich bin natürlich unendlich stolz auf diese Mannschaftsleistung“, strahlte VfB-Trainer Markus Dönninghaus nach der Partie.

„Den Tag möchte ich erleben, wo alle unsere Spieler einsatzfähig sind“, gab VfB-Urgestein Helmut Hahne vor dem Spiel Einblick in seine Wunschliste. An diesem Sonntag jedenfalls ging der Wunsch allerdings nicht in Erfüllung. Ohne Dominik Reinhoff, Christopher Kehlenbach, Deniz Akbaba und Elias Kath nahmen die Schwelmer die Aufgabe gegen das Top-Team in Angriff.

Schwelm beginnt druckvoll

Und das zunächst durchaus vielversprechend. Nach zehn Minuten begann eine starke, fast bis zu Pause dauernde Phase der Männer um Kapitän Deniz Temel, in denen sie die torgefährlichen Deilinghofer weitgehend von ihrem Tor fernhielten. Von den Torleute stand Carmine Martina im Gäste-Gehäuse weit häufiger im Brennpunkt des Geschehens, als sein Schwelmer Pendant „Asti“ Karigiannis, der sich zeitweise sogar mit Aufwärmübungen beschäftigte.

Bei den Schwelmern lief der Ball häufig recht ansehnlich durch die Reihen. Aber die vielen Frei- und Eckstöße, die sie bekamen, verpufften. Vor dem gegnerischen Tor brannte es nicht, es waren eher kleine Chancen, die sich der VfB – oft mit langen Pässen von Manuel Fischer oder Nermin Jonuzi erarbeitete. Die Gästeabwehr stand letztlich recht gut – was bei zwei Gegentoren aus vier Spielen nicht verwunderte.

Wie aus dem Nichts platzte in die starke Phase der Schwelmer der Rückstand: Einen schnelle Angriff über rechts schloss Torjäger Salvatore Militano am langen Pfosten blank stehend mit dem 0:1 ab. Das hatte aber nur Sekunden Bestand. Vom Anstoß weg gelang Michael Hong-Gonzalez per Kopf der Ausgleich, nachdem Deilinghofens Keeper einen Schuss nur mangelhaft abgewehrt hatte.

Das 1:1 wäre für die Gäste ein schmeichelhafter Pausenstand gewesen, doch es kam noch besser für sie. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte erneut Militano nach einem Lattenkracher von Anil Pirincoglu sogar die Führung.

Dönninghaus stellt erfolgreich um

Der zweite Durchgang begann gleich mit einem Aufreger: Militano und „Vize-Torjäger“ Alessandro Silvestro verpassten hintereinander stehend den dritten Treffer – und rauften sich die Haare. Anschließend stellte VfB-Coach Markus Dönninghaus um, schickte Hong-Gonzales auf die Zehnerposition und Neuling Marlo Tetzner auf die Doppel-Sechs, als er mit David Ankrah eine weitere Offensivkraft für den defensiven Daniel Fecht brachte. „Daniel? Warum? Der macht doch ein Superspiel“, konnte es „Asti“ Karigiannis nicht fassen.

Auch wenn es beim VfB nun nicht mehr gut lief, viele Bälle jetzt hergeschenkt wurden, gab das Team die Partie noch nicht verloren. Auch nicht, nachdem Militano nach einem Freistoß sein Kopfball-Triple perfekt gemacht und das 1:3 erzielt hatte. Die Schwelmer – und das ist neben der starken ersten Halbzeit sicher ein weiteres Positivum – stemmten sich gegen die Niederlage. Deilinghofen wollte das Ergebnis verwalten, dadurch bekam der VfB in der Schlussviertelstunde wieder Zugriff auf die Partei. David Ankrah vergab zunächst eine Riesenchance. Dann machte es Rico Hein besser: Er fing einen Querpass ab und gewann das Duell gegen den Torhüter. Der Lohn für den hohen Einsatz war der Ausgleich in der Schlussminute. Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball versenkte Hong-Gonzalez aus elf Metern flach neben den Torpfosten.

Gerade der zweifache Torschütze erhielt vom Coach ein Sonderlob, weil er trotz Knieproblemen durchgehalten und weitergekämpft hatte. „Aber auch Manuel Fischer und Deniz Temel muss ich herausheben“, so Dönninghaus. „Sie haben aus einer geschlossenen Mannschaft mit toller Moral und Einstellung noch einmal herausgeragt.“