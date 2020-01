Schwelm. Ein Spiel, das so schnell nicht vergessen wird. Am Tag danach bilanziert Falk Möller, Trainer der EN Baskets Schwelm, das 109:115 gegen Bochum.

Schwelm: Der Tag eins nach dem emotionsgeladen Spiel

Was war das für ein Basketball-Krimi am Samstag in der Schwelm-Arena! Zwei Verlängerungen, ein Schwelmer Trainer, der die Halle verlassen musste und gleich sechs Baskets-Spieler, die mit fünf persönlichen Fouls nicht mehr spielen durften: Das Derby der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, und gleichzeitige Spitzenspiel gegen den VfL Bochum hatte alles, was das Basketball-Herz höherschlagen lässt. Wenngleich das Happy-End für die Kreisstädter mit der 109:115 (85:85; 40:45)-Niederlage ausfiel. Trotz der der Niederlage haben die Baskets die Sympathie vieler Menschen gewonnen. Solche Schlachten schweißen Fans und Mannschaft weiter zusammen. Vorstands-Mitglied Markus Wiethoff, der die Trainer-Analysen nach dem Spiel moderiert, sprach aus, was viele Fans gerade dachten: „Wir glauben an Euch. Wir kommen alle wieder. Ihr seid ne geile Nummer!“ Nachdem sich die Gemüter ein wenig beruhigten hatten und der Ruhepuls wieder eingekehrt war, sprachen wir mit Headcoach Falk Möller.

Frage: Für den geneigten Basketballfan war das sicher ein Spiel, das lange in Erinnerung bleibt. Wie schauen Sie auf den Samstag zurück?

Falk Möller: Die Mannschaft hat überragend gespielt. Sie hätte es sicher verdient gehabt das Spiel zu gewinnen. Die Jungs haben kämpferisch alles auf dem Platz gelassen. Dass es gegen Bochum ein so enges Spiel war, ist in Ordnung. Die Bochumer sind ein Top-Team. Connor Washington hat sehr stark gespielt. Ihn haben wir kaum in den Griff bekommen. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Das Team hat alles umgesetzt was wir erwartet haben.

Wie haben sie die beiden Technischen Fouls aufgenommen, die zu Ihrem Platzverweis führten?

Die Pfiffe haben unseren Run gestoppt. Das war sehr ärgerlich. Kein Trainer will zwei Technische Fouls bekommen. Man will bei seiner Mannschaft sein.

Das war für Sie als Trainer das erste Mal, dass Sie der Halle verwiesen wurden. Wie war diese Erfahrung und konnten sie das Spiel verfolgen?

Das stimmt, die Situation war neu für mich. Ich durfte die Halle ja nicht mehr betreten und war draußen. Das war eine komische Situation. Das Spiel wurde ja Gott sei Dank Live übertragen, so dass ich es verfolgen konnte. Ich war deutlich unruhiger, als an der Seitenlinie. Der Puls war noch mal höher. Aber ich weiß, dass ich in Robin Singh einen guten Assistent-Coach habe, der das Spiel sehr gut zu Ende gecoacht hat.

Warum waren Sie nicht bei der obligatorischen Spiel-Analyse nach dem Spiel?

Ich war nicht da, weil Robin Singh das Spiel zu Ende gecoacht hat. Deswegen sollte auch er die Analyse machen.

Die Schiedsrichter waren in der Pressekonferenz und im Publikum stark in der Kritik. Konnten Sie mit den Unparteiischen nach dem Spiel noch mal sprechen?

Die Situation war sehr hochgekocht. Ich habe auch mitbekommen, dass viele Leute mit den Schiedsrichtern nicht zufrieden waren. Ich selbst habe nach dem Spiel mit den Referees aber nicht mehr gesprochen.

Wie haben die Spieler auf die Niederlage reagiert?

Die Spieler waren natürlich wütend und enttäuscht. Wir sagten ihnen, dass sie sich nichts vorwerfen brauchen. Sie haben alles umgesetzt was wir von ihnen erwarteten. Nach so einem Spiel müssen wir die Jungs jetzt mental aufbauen und ihnen beibringen, das sie ein wirklich gutes Spiel abgeliefert haben.

Die zweite Niederlage in Folge: Wie wichtig wird das Spiel gegen Düsseldorf am kommenden Samstag?

Tabellarisch ist oben nicht viel passiert. Es ist alles ein wenig enger geworden. Das Spiel gegen Wedel war für mich schmerzhafter, da waren wir schlecht. Gegen Bochum haben wir eine super Leistung gezeigt. Wenn wir daran anknüpfen, dann gewinnen wir gegen Düsseldorf. Das wäre ein wichtiger Sieg, den wir holen wollen.