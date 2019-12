Schwelm dreht verrücktes Spiel

„Handy aus. Weihnachten genießen.“ Das passiert im Hause Falk Möller dieser Tage. Der Trainer der EN Baskets Schwelm hat auch allen Grund dazu, als Genießer die kommende Zeit zu gestalten. Seine Truppe hat nicht nur die Tabellenspitze der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, verteidigt. Seine Truppe hat bei den Iserlohn Kangaroos eine Leistung nach dem Seitenwechsel hingelegt, von der noch viele – immerhin waren etwa 400 Schwelmer Fans mitgereist – in vielen Jahren erzählen werden. Iserlohn führt zur Pause mit 52:38, verliert die Partie aber noch mit 90:96.

400 Fans bilden „Gelbe Wand“

Allein das Ergebnis zeigt, dass Schwelm nach der Pause dominierte, die suboptimale Leistung der ersten beiden Viertel mehr als ausgeglichen hatte. Dazu getragen von einer gelben Wand der etwa 400 Baskets-Fans, die die Partie in der Matthias-Grothe-Halle zu einem Heimspiel machten. „Die Stimmung hat uns getragen, daran besteht kein Zweifel“, so Falk Möller. „Die Fans haben uns unglaublich stark gepusht. Das war einfach nur der Wahnsinn.“

Gar nicht so begeistert war Falk Möller mit der Leistung seiner Jungs vor der Pause. Insbesondere die Defensive ließ zu wünschen übrig. „Da hatte es uns völlig an der Intensität gefehlt“, bemängelte der Schwelmer Trainer. Iserlohn, angetrieben von Chris Frazier und Routinier Jozo Brkic, punkteten nach Belieben, ohne dass den EN Baskets das richtige Gegenmittel einfiel. Die Offensive des Teams um Kapitän Khartchenkov wirkte nicht zielorientiert genug, während die Hausherren einfach und unkompliziert agierten. Nikita Khartchenkov war es allerdings, „der uns in der ersten Halbzeit am Leben gehalten hat“, so Falk Möller. Nur er konnte gegen sein ehemaliges Team in dieser Phase etwas ausrichten und einen höheren Vorsprung der Gastgeber verhindern.

„Kleine Formation“ bringt Wende

Noch sieben Minuten lang im dritten Viertel sah es schlecht für die Gäste aus. Die Kreisstädter schienen immer noch kein probates Mittel gegen Frazier, Allen, Brkic und Co. gefunden zu haben. Die Kangaroos hatten die Führung auf mittlerweile 71:47 hoch geschraubt.

Ein ungewöhnlich Maßnahme gegen Ende des dritten Viertels läutete die Wende ein. Denn Möller ließ nun eine sogenannte „kleine Formation“ spielen. Er nahm Felix Meyer-Tonndorf und David Ewald rein. Wechsel, die die für die Bezeichnung „goldenes Händchen“ eines Trainers stehen. Denn das Duo zahlte das in ihm gesetzte Vertrauen mit einer starken Abwehr-Leistung zurück. Fortan kam Iserlohn nicht mehr zu den guten Würfen, wurde in schlechte Positionen gedrängt. Die Folge war eine stetig steigende Fehlerquote der Kangaroos. „Beide haben überdies unfassbar viel Energie in unser Spiel gebracht“, freute sich Falk Möller. Schwelm holte auf, schaffte einen 17:0-Lauf. Die Halle kochte, Schwelmer Fans tobten, die Gäste schickten sich an, die Begegnung zu kippen. Schwelm verkürzte auf 71:64. Eine unfassbare 30:2-Lauf gelang den Schwelmern viertelübergreifend bis zum 73:77 (35.).

Scott Weihnachten in US-Heimat

Schwelm spielte wie ausgewechselt. Die Gäste wurden von einem überragenden Montreal Scott angetrieben, der jetzt richtig heiß lief und insgesamt 44 Punkte erzielte – sieben Rebounds und sechs Steals vervollständigen die Atem beraubende Bilanz des Abends. Er wird zufrieden im Flieger sitzen, wenn er für die wenigen Feiertage seine Familie in den USA besucht – schließlich bittet Falk Möller am 27. Januar wieder zum Training.

Felix Meyer-Tonndorf (blaues Trikot; hier gegen Joshua Dahmen) und die „Gelbe Wand“ – zwei Faktoren für den Sieg in Iserlohn. Foto: Max Winkler

Als die Schlusssirene ertönte, machte sich bei den Gastgebern Fassungslosigkeit breit. Im Vorfeld der Partie hatten sicher die wenigsten mit einem Sieg gegen den Tabellenführer gerechnet, doch nach dem Derby lautete die Kernfrage in der ausverkauften Matthias-Grothe-Halle vor 1200 Zuschauern, wie man ein solches Spiel aus der Hand geben konnte? Die Teilnahme an der Abstiegsrunde zeichnet sich für die Iserlohn Kangaroos immer mehr ab, und wenn man derlei mentale Totalausfälle wie gegen Schwelm nicht abstellt, könnte es auch noch schlimmer kommen.